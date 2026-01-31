İspanya La Liga'nın 22. haftasında Atletico Madrid, Levante ile deplasmanda karşı karşıya geldi.



Ciudad de Valencia'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.



Konuk ekip Atletico Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Alexander Sörloth, başına aldığı darbenin ardından oyuna devam edemedi. Sörloth, 27. dakikada yerini Julian Alvarez'e bıraktı. Sörloth, ileri tetkiler için hastaneye kaldırıldı.



Atletico Madrid, bu sonucun ardından ligde iki maç sonra puan kaybı yaşadı ve puanını 45 yaptı. Levante, 18 puana yükseldi.



Ligin gelecek haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Betis'i ağırlayacak. Levante, Athletic Bilbao deplasmanına gidecek.



