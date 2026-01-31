31 Ocak
Beşiktaş-Konyaspor
1-1DA
31 Ocak
Alanyaspor-Eyüpspor
1-3
31 Ocak
Santa Clara-Estoril
2-4
31 Ocak
S. Rotterdam-FC Groningen
23:00
31 Ocak
Bochum-Schalke 04
2-0
31 Ocak
E.Braunschweig-Karlsruher SC
1-0
31 Ocak
Holstein Kiel-Greuther Fürth
1-2
31 Ocak
Kaiserslautern-Elversberg
22:30
31 Ocak
Cercle Brugge-Royal Antwerp
0-4
31 Ocak
Zulte Waregem-Westerlo
0-142'
31 Ocak
St.Truiden-Sporting Charleroi
22:45
31 Ocak
Winterthur-Lausanne
1-0DA
31 Ocak
Servette-Sion
2-1DA
31 Ocak
Grasshopper-Lugano
22:30
31 Ocak
Rio Ave-Arouca
0-00'
31 Ocak
Alkmaar-NEC Nijmegen
1-3
31 Ocak
Alverca-Estrela da Amadora
23:30
31 Ocak
Leicester City-Charlton Athletic
0-2
31 Ocak
Sheffield Wednesday-Wrexham
0-1
31 Ocak
Stoke City-Southampton
0-2
31 Ocak
Blackburn Rovers-Hull City
0-1
31 Ocak
Ipswich Town-Preston North End
1-1
31 Ocak
Middlesbrough-Norwich City
1-0
31 Ocak
Millwall-Sheffield United
1-1
31 Ocak
Oxford United-Birmingham City
0-2
31 Ocak
Portsmouth-West Bromwich
3-0
31 Ocak
QPR-Coventry City
2-1
31 Ocak
PEC Zwolle-Telstar
0-016'
31 Ocak
AS Monaco-Rennes
23:05
31 Ocak
Başakşehir-Rizespor
2-2
31 Ocak
Brighton-Everton
1-1
31 Ocak
Göztepe-Karagümrük
2-1DA
31 Ocak
Erzurumspor-Sarıyer
4-0
31 Ocak
Iğdır FK-Manisa FK
0-0
31 Ocak
Arca Çorum FK-Keçiörengücü
1-0
31 Ocak
Bodrum FK-Serik Belediyespor
3-0
31 Ocak
Augsburg-St. Pauli
2-1
31 Ocak
E. Frankfurt-Leverkusen
1-3
31 Ocak
Hoffenheim-Union Berlin
3-1
31 Ocak
RB Leipzig-Mainz 05
1-2
31 Ocak
Werder Bremen-Mönchengladbach
1-1
31 Ocak
Hamburger SV-Bayern Munih
0-031'
31 Ocak
Leeds United-Arsenal
0-4
31 Ocak
Lorient-Nantes
0-01'
31 Ocak
Wolves-Bournemouth
0-2
31 Ocak
Chelsea-West Ham United
0-132'
31 Ocak
Liverpool-Newcastle
23:00
31 Ocak
Real Oviedo-Girona
1-0
31 Ocak
Osasuna-Villarreal
2-2
31 Ocak
Levante-Atletico Madrid
0-030'
31 Ocak
Elche-Barcelona
23:00
31 Ocak
Pisa-Sassuolo
1-3
31 Ocak
SSC Napoli-Fiorentina
1-0DA
31 Ocak
Cagliari-Verona
22:45
31 Ocak
Paris FC-Marsilya
2-2
31 Ocak
Watford-Swansea City
0-2

Bodrumspor kazandı, Serik'in galibiyet hasreti bitmedi

Bodrumspor, Serik Spor'u 3-0 mağlup etti ve Süper Lig yolunda iddiasını devam ettirdi.

calendar 31 Ocak 2026 20:51 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026 21:03
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Bodrumspor kazandı, Serik'in galibiyet hasreti bitmedi
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bodrumspor ile Serik Spor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bodrumspor 3 -0'lık skorla kazandı.

Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Ali Habeşoğlu, 73. dakikada İsmail Tarım ve 79. dakikada Taulant Seferi kaydetti.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Bodrumspor, puanını 39'a yükseltti.


Son 8 maçta kazanamayan ve bu süreçteki 7. mağlubiyetini alan Serik Spor, 26 puanla küme düşme hattında kaldı.

Bodrumspor, gelecek hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Serik Spor ise evinde Iğdır FK ile karşılaşacak.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Hüsnü Emre Çelimli, Güner Mumcu Taştan

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Cenk Şen (Dk. 89 Obekpa), Mustafa Erdilman (Dk. 83 Enes Öğrüce), Omar Imeri, Ahmet Aslan (Dk. 89 Furkan Apaydın), Adem Metin Türk (Dk. 67 Yusuf Sertkaya), Ege Bilsel (Dk. 83 Emirhan Arkutcu), Ali Habeşoğlu, Taulant Seferi

Serikspor: Baha Karakaya, Martynov, Bilal Ceylan, Sertan Taşqın (Dk. 82 Spasov), Adeola, Skvortsov, Burak Asan, Nalepa (Dk. 77 Mücahit İbrahimoğlu), Emre Nefiz (Dk. 82 Ekrem Terzi), Sadygov (Dk. 39 Guibero), Gökhan Altıparmak

Goller: Dk. 23 Ali Habeşoğlu, Dk. 73 İsmail Tarım, Dk. 78 Taulant Seferi (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 51 Sertan Taşqın, Dk. 59 Skvortsov, Dk. 71 Emre Nefiz (Serikspor)

 

