Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bodrumspor ile Serik Spor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bodrumspor 3 -0'lık skorla kazandı.Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Ali Habeşoğlu, 73. dakikada İsmail Tarım ve 79. dakikada Taulant Seferi kaydetti.Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Bodrumspor, puanını 39'a yükseltti.Son 8 maçta kazanamayan ve bu süreçteki 7. mağlubiyetini alan Serik Spor, 26 puanla küme düşme hattında kaldı.Bodrumspor, gelecek hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Serik Spor ise evinde Iğdır FK ile karşılaşacak.: Bodrum İlçe: Oğuzhan Gökçen, Hüsnü Emre Çelimli, Güner Mumcu Taştan: Bahri Can Tosun, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Cenk Şen (Dk. 89 Obekpa), Mustafa Erdilman (Dk. 83 Enes Öğrüce), Omar Imeri, Ahmet Aslan (Dk. 89 Furkan Apaydın), Adem Metin Türk (Dk. 67 Yusuf Sertkaya), Ege Bilsel (Dk. 83 Emirhan Arkutcu), Ali Habeşoğlu, Taulant Seferi: Baha Karakaya, Martynov, Bilal Ceylan, Sertan Taşqın (Dk. 82 Spasov), Adeola, Skvortsov, Burak Asan, Nalepa (Dk. 77 Mücahit İbrahimoğlu), Emre Nefiz (Dk. 82 Ekrem Terzi), Sadygov (Dk. 39 Guibero), Gökhan Altıparmak: Dk. 23 Ali Habeşoğlu, Dk. 73 İsmail Tarım, Dk. 78 Taulant Seferi (Sipay Bodrum FK): Dk. 51 Sertan Taşqın, Dk. 59 Skvortsov, Dk. 71 Emre Nefiz (Serikspor)