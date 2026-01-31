31 Ocak
Beşiktaş-Konyaspor
2-1
31 Ocak
Alanyaspor-Eyüpspor
1-3
31 Ocak
Santa Clara-Estoril
2-4
31 Ocak
S. Rotterdam-FC Groningen
0-052'
31 Ocak
Bochum-Schalke 04
2-0
31 Ocak
E.Braunschweig-Karlsruher SC
1-0
31 Ocak
Holstein Kiel-Greuther Fürth
1-2
31 Ocak
Kaiserslautern-Elversberg
1-279'
31 Ocak
Cercle Brugge-Royal Antwerp
0-4
31 Ocak
Zulte Waregem-Westerlo
0-1
31 Ocak
St.Truiden-Sporting Charleroi
0-165'
31 Ocak
Winterthur-Lausanne
2-1
31 Ocak
Servette-Sion
3-3
31 Ocak
Grasshopper-Lugano
0-182'
31 Ocak
Rio Ave-Arouca
0-3
31 Ocak
Alkmaar-NEC Nijmegen
1-3
31 Ocak
Alverca-Estrela da Amadora
0-041'
31 Ocak
Leicester City-Charlton Athletic
0-2
31 Ocak
Sheffield Wednesday-Wrexham
0-1
31 Ocak
Stoke City-Southampton
0-2
31 Ocak
Blackburn Rovers-Hull City
0-1
31 Ocak
Ipswich Town-Preston North End
1-1
31 Ocak
Middlesbrough-Norwich City
1-0
31 Ocak
Millwall-Sheffield United
1-1
31 Ocak
Oxford United-Birmingham City
0-2
31 Ocak
Portsmouth-West Bromwich
3-0
31 Ocak
QPR-Coventry City
2-1
31 Ocak
PEC Zwolle-Telstar
4-1
31 Ocak
AS Monaco-Rennes
1-045'
31 Ocak
Başakşehir-Rizespor
2-2
31 Ocak
Brighton-Everton
1-1
31 Ocak
Göztepe-Karagümrük
2-1
31 Ocak
Erzurumspor-Sarıyer
4-0
31 Ocak
Iğdır FK-Manisa FK
0-0
31 Ocak
Arca Çorum FK-Keçiörengücü
1-0
31 Ocak
Bodrum FK-Serik Belediyespor
3-0
31 Ocak
Augsburg-St. Pauli
2-1
31 Ocak
E. Frankfurt-Leverkusen
1-3
31 Ocak
Hoffenheim-Union Berlin
3-1
31 Ocak
RB Leipzig-Mainz 05
1-2
31 Ocak
Werder Bremen-Mönchengladbach
1-1
31 Ocak
Hamburger SV-Bayern Munih
2-2
31 Ocak
Leeds United-Arsenal
0-4
31 Ocak
Lorient-Nantes
2-1
31 Ocak
Wolves-Bournemouth
0-2
31 Ocak
Chelsea-West Ham United
3-2
31 Ocak
Liverpool-Newcastle
2-152'
31 Ocak
Real Oviedo-Girona
1-0
31 Ocak
Osasuna-Villarreal
2-2
31 Ocak
Levante-Atletico Madrid
0-0
31 Ocak
Elche-Barcelona
1-251'
31 Ocak
Pisa-Sassuolo
1-3
31 Ocak
SSC Napoli-Fiorentina
2-1
31 Ocak
Cagliari-Verona
2-066'
31 Ocak
Paris FC-Marsilya
2-2
31 Ocak
Watford-Swansea City
0-2

Ademola Lookman, Atletico Madrid yolcusu!

Atletico Madrid, Ademola Lookman transferi için Atalanta ile anlaşma sağladı. Atletico'ya gitmek istemeyen Lookman da İspanyol ekibine transferine ikna oldu ve transfer için onay verdi. Fenerbahçe ile Atalanta arasındaki görüşmeler de durdu.

calendar 31 Ocak 2026 23:13 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026 23:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ademola Lookman, Atletico Madrid yolcusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Atalanta forması giyen ve uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ademola Lookman, Atletico Madrid'e transfer oluyor.

KULÜPLER ANLAŞTI!

Atletico Madrid, Nijeryalı yıldızın transferi için Atalanta ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan ve sarı-lacivertlilere gitmek isteyen Lookman ise başlangıçta Atletico Madrid'e transfer olmak istemedi.

İKNA OLDU

Di Marzio'nun haberine göre, Lookman, yapılan görüşmelerin ardından Atletico Madrid'e transfere ikna oldu ve transferine onay verdi. Lookman'ın, Atletico Madrid'e transferinin bir adım uzak olduğu öne sürüldü.


Atletico Madrid, anlaşmanın kesinleşmesi durumunda 28 yaşındaki futbolcu için Atalanta'ya 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMELER DURDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Atalanta'nın 25 milyon euro peşinat ve kalan bedelin kısa vadede ödenmesi yönündeki talebini reddeden ve yeni bir resmi teklif sunmayacağını bildiren Fenerbahçe ile Atalanta arasındaki görüşmeler durdu.

SEZON PERFORMANSI

Atalanta forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Lookman, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.