Ademola Lookman, Atletico Madrid yolcusu!

Atalanta forması giyen ve uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ademola Lookman, Atletico Madrid'e transfer oluyor.
KULÜPLER ANLAŞTI!
Atletico Madrid, Nijeryalı yıldızın transferi için Atalanta ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan ve sarı-lacivertlilere gitmek isteyen Lookman ise başlangıçta Atletico Madrid'e transfer olmak istemedi.
İKNA OLDU
Di Marzio'nun haberine göre, Lookman, yapılan görüşmelerin ardından Atletico Madrid'e transfere ikna oldu ve transferine onay verdi. Lookman'ın, Atletico Madrid'e transferinin bir adım uzak olduğu öne sürüldü.
Atletico Madrid, anlaşmanın kesinleşmesi durumunda 28 yaşındaki futbolcu için Atalanta'ya 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.
FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMELER DURDU
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Atalanta'nın 25 milyon euro peşinat ve kalan bedelin kısa vadede ödenmesi yönündeki talebini reddeden ve yeni bir resmi teklif sunmayacağını bildiren Fenerbahçe ile Atalanta arasındaki görüşmeler durdu.
SEZON PERFORMANSI
Atalanta forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Lookman, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
KULÜPLER ANLAŞTI!
Atletico Madrid, Nijeryalı yıldızın transferi için Atalanta ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan ve sarı-lacivertlilere gitmek isteyen Lookman ise başlangıçta Atletico Madrid'e transfer olmak istemedi.
İKNA OLDU
Di Marzio'nun haberine göre, Lookman, yapılan görüşmelerin ardından Atletico Madrid'e transfere ikna oldu ve transferine onay verdi. Lookman'ın, Atletico Madrid'e transferinin bir adım uzak olduğu öne sürüldü.
Atletico Madrid, anlaşmanın kesinleşmesi durumunda 28 yaşındaki futbolcu için Atalanta'ya 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.
FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMELER DURDU
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Atalanta'nın 25 milyon euro peşinat ve kalan bedelin kısa vadede ödenmesi yönündeki talebini reddeden ve yeni bir resmi teklif sunmayacağını bildiren Fenerbahçe ile Atalanta arasındaki görüşmeler durdu.
SEZON PERFORMANSI
Atalanta forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Lookman, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.