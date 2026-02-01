Beşiktaş'ta sol bek transferinde gündem yeniden Hadjam!

Beşiktaş'ta sol bek transferi yeniden şekilleniyor.



Ertan Süzgün'ün haberine göre, Siyah-beyazlılar, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Nuno Tavares cephesinin yıllık maaş talebini 4 milyon Euro seviyesine çıkarmasının ardından rotayı yeniden alternatif isimlere çevirdi.



Bu gelişme sonrası Beşiktaş yönetimi, daha önce de listede yer alan Jaouen Hadjam'ı tekrar gündemine aldı.



Cezayirli sol bekin transferiyle ilgili olarak oyuncunun sağlık durumu mercek altına alınırken, sakatlık raporlarının detaylı şekilde incelendiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın sol bek adayları arasında yer alan Konstantinos Tsimikas transferi ise şimdilik rafa kalktı.Oyuncunun kulübü Roma'nın ayrılığa izin vermemesi nedeniyle görüşmeler askıya alındı.Bu sezon Young Boys formasıyla 26 maça çıkan Hadjam, 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.