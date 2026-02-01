01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Turgay Demir: "Hangi akla hizmet Sergen Yalçın?"

Spor yazarı Turgay Demir, Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmasını köşesinde değerlendirdi.

calendar 01 Şubat 2026 10:42
Fotoğraf: bjk.com.tr
Turgay Demir: 'Hangi akla hizmet Sergen Yalçın?'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fotomaç spor yazarı Turgay Demir, Beşiktaş'ın sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi.

İşte Turgay Demir'in o yazısı;

"YÖNETİM DIŞINDA TEPKİ GÖSTERİLEN BİRİ DAHA VARDI..."



"Umutla beklenen ara transferde de kadrosundaki eksiklikleri tamamlamaktan uzak kalan Beşiktaş Konyaspor karşısında üç puanı alırken tribünler sahadaki skordan bağımsız, maç boyu yönetimi protesto ettiler. Yönetim dışında tepki gösterilen bir kişi daha vardı ki, o da yaptığı hatayla Deniz Türünç'ün gol atmasını kolaylaştıran kaleci Ersin'di."

"HANGİ AKLA HİZMET SERGEN YALÇIN"

"Aslında buradan başlamalıyız belki de… Sergen Yalçın, hangi akla hizmet, Mert Günok gibi bir tecrübeyi gönderip Beşiktaş kalesinde Ersin'i tek bıraktı anlayan varsa beri gelsin… Ersin doğal yetenek ama asla teknik bir kaleci değil… İki arkadaşının markajındaki Deniz'in ayaklarına yattığı anda arkasındaki koca kalenin boş kalacağını bile düşünemiyor vesselam…"

"TRİBÜNLER PROTESTO ETTİKÇE TAKIM GAYRETE GELDİ"

"Beşiktaş maç boyu hem topun, hem de oyunun sahibiydi… Dinmek bilmeyen bir kazanma iştahıyla oynadılar ve yedikleri gole rağmen mücadeleden bir an olsun vazgeçmediler. Tribünler protesto ettikçe takım gayrete geldi. Takımın mücadele azmi gelecekle ilgili umut verici olsa da oyunun kırılma anlarında yine sürekli bir şeyler ters gitti ya da eksik kaldı. Bu da, kadro yetersizliğinin daha doğrusu kalite yetersizliğinin en sağlam göstergesiydi. Yeni transfer Asllani az zamanda çok şey yaptı… Beş dakika sahada kalan Arnavut futbolcu harika bir ortayla galibiyet golünün asistini yaparken, sert faulüyle de oyundan atılmayı başardı…"



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.