Fenerbahçe'de rota yeniden Christopher Nkunku

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
LOOKMAN OLMADI
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Atalanta forması giyen Ademola Lookman, Atletico Madrid'e gidiyor. İspanyol ekibi, Lookman ve Atalanta ile anlaşma sağladı.
YENİDEN NKUNKU
Fenerbahçe, bu gelişmenin ardından Milan forması giyen ve daha önce de gündeme gelen Christopher Nkunku için yeniden devreye girecek.
Sarı-lacivertliler, daha önce Milan'dan ayrılmak istemediğini söyleyen 28 yaşındaki Fransız futbolcu için yeniden girişimlerde bulunacak.
ŞARTLAR ZORLANACAK
Lookman konusunda istediğini alamayan Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun daha önce birlikte çalıştığı ve transferini istediği Nkunku için şartları zorlayacak.
SEZON PERFORMANSI
Milan forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Nkunku, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Nkunku'nun, kulübü Milan ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
