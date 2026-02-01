01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Galatasaray için kritik Şubat: 28 gün, 3 kulvar, 8 maç

Galatasaray, şubatta en çok karşılaşma oynayacağı dönemi yaşayacak. Ortalama 3.5 günde bir maça çıkacak olan Cimbom, süreci kayıpsız atlatarak tüm kulvarlarda iddiasını korumayı hedefliyor

calendar 01 Şubat 2026 09:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray için kritik Şubat: 28 gün, 3 kulvar, 8 maç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, bugünden itibaren yoğun bir maç trafiğine giriyor.

Sarı kırmızılı ekip, en az gün sayısına sahip şubat ayında en çok maç oynadığı dönemi yaşayacak.

Cimbom'u 28 gün içerisinde birbirinden zorlu 8 karşılaşma bekliyor.


Süper Lig'de bu akşam Kayserispor'u konuk edecek olan Aslan, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile karşılaştıktan sonra hafta sonu soluğu Rize deplasmanında alacak.

Sarı-kırmızılılar, şubat ortasında Aslantepe'de peş peşe Eyüp ve Juventus ile kozlarını paylaşacak.

Ayın son haftasında ise Süper Lig'de Konya dönüşünde rota İtalya'ya kırılacak.

25 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'nde Juventus rövanşına çıkacak Galatasaray'ın bu ay son mesaisi Alanyaspor maçı olacak.

İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Galatasaray, bu süreci kayıpsız atlatıp, yarıştığı tüm kulvarlarda iddiasını sürdürmek amacında. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.