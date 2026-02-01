Jeremie Boga, Juventus'a gidiyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile eşleşen Juventus, kadrosunu Nice'ten Jeremie Boga ile güçlendirmeye hazırlanıyor.Romano'nun haberine göre, Juventus, Boga'nın satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Nice ile anlaşma sağladı.Juventus, satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Nice'e 5 milyon euro ödeme yapacak. Kulüpler arasında yapılan anlaşmaya göre, Boga için sözleşmede yer alan satın alma opsiyonu zorunlu değil.29 yaşındaki futbolcunun, kısa süre içerisinde Torino'da sağlık kontrollerinden geçmesi ve Juventus ile sözleşme imzalaması bekleniyor.Nice forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Jeremie Boga, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.