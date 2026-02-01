01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Jeremie Boga, Juventus'a gidiyor!

Juventus, Jeremie Boga'nın satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Nice ile anlaşma sağladı.

calendar 01 Şubat 2026 09:37 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 10:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jeremie Boga, Juventus'a gidiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile eşleşen Juventus, kadrosunu Nice'ten Jeremie Boga ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Romano'nun haberine göre, Juventus, Boga'nın satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Nice ile anlaşma sağladı.

Juventus, satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Nice'e 5 milyon euro ödeme yapacak. Kulüpler arasında yapılan anlaşmaya göre, Boga için sözleşmede yer alan satın alma opsiyonu zorunlu değil.

SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA


29 yaşındaki futbolcunun, kısa süre içerisinde Torino'da sağlık kontrollerinden geçmesi ve Juventus ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Nice forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Jeremie Boga, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.