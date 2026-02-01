Beşiktaş'ta acil kaleci transferi planı!

Beşiktaş'ta kaleci transferi zorunluluğu Konyaspor karşılaşmasında bir kez daha ortaya çıktı.
Ara transfer döneminde Mert Günok ile yollarını ayıran Beşiktaş, daha sonra kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet etti.
Beşiktaş'ın son şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda da kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, Konyaspor karşılaşmasında yediği golün ardından taraftarın tepkisine maruz kaldı. 25 yaşındaki file bekçisi, daha önce de taraftarın tepkisiyle karşılaşmıştı.
GİRİŞİMLER HIZLANACAK
Ara transfer döneminde kadrosuna bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Ersin ile ilgili yaşanan bu tepkinin ardından kaleci transferi konusunda girişimlerine hız verecek.
SERGEN YALÇIN'DAN DESTEK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçının ardından Ersin Destanoğlu'na destek verdi.
Siyah-beyazlı teknik adam, "Ersin'e yapılan tezahüratları sağlıklı bulmuyorum. Akademiden çıkmış ve şampiyon olmuş genç bir kaleci. Taraftarımızı biraz daha yapıcı olmaya davet ediyorum. Eleştiriler olabilir normal, 18-19 yaşında oyuncularla oynuyoruz. Bunları gelecek planlamasına katmaya çalışıyoruz. Biraz acı çekeceğiz, belki başarılı olmayacağız ama Beşiktaş, camianın istediği yere gelecek. Kulübün menfaatlerini her zaman olduğu gibi kendi menfaatlerimizin önünde tutuyoruz. Zor bir oyun oldu. Geri düştük, oyuncularımız karakter gösterdi oyunu çevirmek için." diye konuştu.
SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hafta içerisinde düzenlediği basın toplantısında kaleci transferi konusunda, "Kaleci transferi yapacağız. 4 transfer yapacağız demiştim, biri kaleci..." sözlerini sarf etmişti.
