01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Beşiktaş'ta acil kaleci transferi planı!

Beşiktaş, transfer döneminin bitimine kısa süre kala kaleci transferine yoğunluk verecek.

01 Şubat 2026 10:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta acil kaleci transferi planı!
Beşiktaş'ta kaleci transferi zorunluluğu Konyaspor karşılaşmasında bir kez daha ortaya çıktı.

Ara transfer döneminde Mert Günok ile yollarını ayıran Beşiktaş, daha sonra kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet etti.

Beşiktaş'ın son şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda da kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, Konyaspor karşılaşmasında yediği golün ardından taraftarın tepkisine maruz kaldı. 25 yaşındaki file bekçisi, daha önce de taraftarın tepkisiyle karşılaşmıştı.

GİRİŞİMLER HIZLANACAK


Ara transfer döneminde kadrosuna bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Ersin ile ilgili yaşanan bu tepkinin ardından kaleci transferi konusunda girişimlerine hız verecek.

SERGEN YALÇIN'DAN DESTEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçının ardından Ersin Destanoğlu'na destek verdi.

Siyah-beyazlı teknik adam, "Ersin'e yapılan tezahüratları sağlıklı bulmuyorum. Akademiden çıkmış ve şampiyon olmuş genç bir kaleci. Taraftarımızı biraz daha yapıcı olmaya davet ediyorum. Eleştiriler olabilir normal, 18-19 yaşında oyuncularla oynuyoruz. Bunları gelecek planlamasına katmaya çalışıyoruz. Biraz acı çekeceğiz, belki başarılı olmayacağız ama Beşiktaş, camianın istediği yere gelecek. Kulübün menfaatlerini her zaman olduğu gibi kendi menfaatlerimizin önünde tutuyoruz. Zor bir oyun oldu. Geri düştük, oyuncularımız karakter gösterdi oyunu çevirmek için." diye konuştu.

SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hafta içerisinde düzenlediği basın toplantısında kaleci transferi konusunda, "Kaleci transferi yapacağız. 4 transfer yapacağız demiştim, biri kaleci..." sözlerini sarf etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
