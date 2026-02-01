Galatasaray'da Sane'ye Sara reçetesi

Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da şimdi de Leroy Sane şoku yaşanıyor.
Manchester City deplasmanında sağ ayak bileğine darbe alan 30 yaşındaki futbolcunun dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildi.
LEROY SANE 4-6 HAFTA YOK
Tedavisine başlanan Alman yıldızın tahmini sahalara dönüş süresi 4-6 hafta olarak öngörülüyor.
GABRIEL SARA'YA UYGULANAN YÖNTEM KULLANILACAK
Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus karşılaşmalarına yetişemeyecek. Ancak Sara'da uygulanan bağ tedavisi yöntemiyle, Sane'nin daha erken sahalara dönmesi hedefleniyor.
115 MAÇ
Sane daha önce geçirdiği sakatlıklar ve hastalıklar sebebiyle kariyerinde toplam 115 maçta takımlarını yalnız bırakmıştı.
G.SARAY'IN SAKATLIK RAPORU
Singo: Arka adale ve tendon (3 ay-17 maç)
Kaan Ayhan: Kas zorlanması (40 gün-8 maç)
Lemina: Arka adale 2 kez (1 ay-5 maç)
Osimhen: Uyluk ve ayak bileği (1 ay-5 maç)
İlkay: Arka adale (1 ay-5 maç)
Jakobs: Arka adale ve alt baldır (20 gün-4 maç)
Yunus: Kasık fıtığı (20 gün-4 maç)
Uğurcan: Arka adale (20 gün-4 maç)
