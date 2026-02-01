01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Galatasaray'da Sane'ye Sara reçetesi

Leroy Sane'nin 4–6 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, Galatasaray Gabriel Sara'da uygulanan özel bağ tedavisiyle yıldız oyuncuyu planlanandan daha erken döndürmeyi hedefliyor.

01 Şubat 2026 10:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Sane'ye Sara reçetesi
Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da şimdi de Leroy Sane şoku yaşanıyor.

Manchester City deplasmanında sağ ayak bileğine darbe alan 30 yaşındaki futbolcunun dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildi.

LEROY SANE 4-6 HAFTA YOK


Tedavisine başlanan Alman yıldızın tahmini sahalara dönüş süresi 4-6 hafta olarak öngörülüyor.

GABRIEL SARA'YA UYGULANAN YÖNTEM KULLANILACAK

Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus karşılaşmalarına yetişemeyecek. Ancak Sara'da uygulanan bağ tedavisi yöntemiyle, Sane'nin daha erken sahalara dönmesi hedefleniyor.

115 MAÇ

Sane daha önce geçirdiği sakatlıklar ve hastalıklar sebebiyle kariyerinde toplam 115 maçta takımlarını yalnız bırakmıştı.

G.SARAY'IN SAKATLIK RAPORU

Singo: Arka adale ve tendon (3 ay-17 maç)

Kaan Ayhan: Kas zorlanması (40 gün-8 maç)

Lemina: Arka adale 2 kez (1 ay-5 maç)

Osimhen: Uyluk ve ayak bileği (1 ay-5 maç)

İlkay: Arka adale (1 ay-5 maç)

Jakobs: Arka adale ve alt baldır (20 gün-4 maç)

Yunus: Kasık fıtığı (20 gün-4 maç)

Uğurcan: Arka adale (20 gün-4 maç) 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
