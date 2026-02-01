01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Okan Buruk'tan rehavet uyarısı

Küme düşme hattındaki Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan rehavet uyarısı geldi. Genç çalıştırıcı, "Rakibin 5 maçtır galip gelememesi sizi aldatmasın. Küçümsemek bize pahalıya patlayabilir" sözleriyle tam odak istedi.

Süper Lig lideri Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanarak zirvedeki avantajını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Okan Buruk, Manchester City karşısında alınan yenilginin ardından morali bozulan oyuncularını bu karşılaşmaya hazırlamak için yoğun mesai harcıyor. Rakibin ligdeki konumunun yanıltıcı olabileceğini vurgulayan Buruk, takımını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.


TAM KONSANTRASYON VURGUSU

Okan Buruk, oyuncularıyla yaptığı toplantıda şu mesajları verdi:

"Kayserispor 5 haftadır kazanamıyor ve düşme hattında yer alıyor olabilir. Ancak rakibi hafife almak bize ciddi zarar verebilir. Bu yüzden herkesin tüm dikkatini bu maça vermesini istiyorum. Çok çabuk hücuma çıkan bir takım, buna karşı dikkatli olmalıyız. Maçın başından itibaren oyunun kontrolünü elimize almalıyız. Taraftarımızı sevindirecek bir oyun ve sonuçla yolumuza kayıpsız devam edelim."

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Lang, Osimhen.





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
