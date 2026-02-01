Okan Buruk'tan rehavet uyarısı

Süper Lig lideri Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanarak zirvedeki avantajını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
Teknik direktör Okan Buruk, Manchester City karşısında alınan yenilginin ardından morali bozulan oyuncularını bu karşılaşmaya hazırlamak için yoğun mesai harcıyor. Rakibin ligdeki konumunun yanıltıcı olabileceğini vurgulayan Buruk, takımını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.
TAM KONSANTRASYON VURGUSU
Okan Buruk, oyuncularıyla yaptığı toplantıda şu mesajları verdi:
"Kayserispor 5 haftadır kazanamıyor ve düşme hattında yer alıyor olabilir. Ancak rakibi hafife almak bize ciddi zarar verebilir. Bu yüzden herkesin tüm dikkatini bu maça vermesini istiyorum. Çok çabuk hücuma çıkan bir takım, buna karşı dikkatli olmalıyız. Maçın başından itibaren oyunun kontrolünü elimize almalıyız. Taraftarımızı sevindirecek bir oyun ve sonuçla yolumuza kayıpsız devam edelim."
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Lang, Osimhen.
