01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Galatasaray MCT Technic'in konuğu Aliağa Petkim

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. haftasında Aliağa Petkim Spor ekibini ağırlayacak.

calendar 01 Şubat 2026 10:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray MCT Technic'in konuğu Aliağa Petkim
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. haftasında Aliağa Petkim Spor ekibini konuk edecek.

1 Şubat Pazar günü saat 15.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan mücadele beIN SPORTS 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek.

Gianmarco Pozzecco yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, ligde son 3 maçta 3 galibiyet alarak yoluna devam ediyor. Ligde son maçında Bursa deplasmanında Tofaş'ı 91-78'lik skorla geçen Galatasaray'da altı oyuncu çift haneli sayı üretti.


Mücadelede James Palmer 18 sayı ile en skorer isim olurken, Can Korkmaz 15 sayı, Rıdvan Öncel 13 sayılık katkı verdi. Fabian White ve William Cummings 12'şer sayılık performans sergiledi. Errick McCollum ise 10 sayı kaydetti.

Aliağa Petkim Spor ise Özhan Çıvgın yönetiminde son 5 maçta 5 mağlubiyet aldı. Geride kalan 17 maçta 5 galibiyet 12 mağlubiyet yaşayan İzmir ekibi 22 puanla 14. sırada yer aldı.

Geride kalan 17 maçta 10 galibiyet 7 mağlubiyet alan Galatasaray MCT Technic'te James Palmer Jr. 21 sayı ve 5.13 asist ortalaması ile mücadele ederken Fabian White 6.18 ribaund ortalaması ile oynuyor.

Aliağa Petkim Spor'da Yannick Franke 15.94 sayı ortalaması buldu. David Efianayi 6.06 asist ortalaması üretti. Martynas Sajus ise 4.41 asist ortalaması yakaladı.

İki takım son olarak 12 Ekim 2025'te karşı karşıya gelirken sarı kırmızılı ekip maçı 80-75 kazanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.