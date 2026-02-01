Galatasaray MCT Technic'in konuğu Aliağa Petkim

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. haftasında Aliağa Petkim Spor ekibini konuk edecek.1 Şubat Pazar günü saat 15.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan mücadele beIN SPORTS 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek.Gianmarco Pozzecco yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, ligde son 3 maçta 3 galibiyet alarak yoluna devam ediyor. Ligde son maçında Bursa deplasmanında Tofaş'ı 91-78'lik skorla geçen Galatasaray'da altı oyuncu çift haneli sayı üretti.Mücadelede James Palmer 18 sayı ile en skorer isim olurken, Can Korkmaz 15 sayı, Rıdvan Öncel 13 sayılık katkı verdi. Fabian White ve William Cummings 12'şer sayılık performans sergiledi. Errick McCollum ise 10 sayı kaydetti.Aliağa Petkim Spor ise Özhan Çıvgın yönetiminde son 5 maçta 5 mağlubiyet aldı. Geride kalan 17 maçta 5 galibiyet 12 mağlubiyet yaşayan İzmir ekibi 22 puanla 14. sırada yer aldı.Geride kalan 17 maçta 10 galibiyet 7 mağlubiyet alan Galatasaray MCT Technic'te James Palmer Jr. 21 sayı ve 5.13 asist ortalaması ile mücadele ederken Fabian White 6.18 ribaund ortalaması ile oynuyor.Aliağa Petkim Spor'da Yannick Franke 15.94 sayı ortalaması buldu. David Efianayi 6.06 asist ortalaması üretti. Martynas Sajus ise 4.41 asist ortalaması yakaladı.İki takım son olarak 12 Ekim 2025'te karşı karşıya gelirken sarı kırmızılı ekip maçı 80-75 kazanmıştı.