01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Beşiktaş'tan stoper harekatı: Arouna Sangante

Savunmaya takviye arayan Beşiktaş'ın, Le Havre kaptanı Arouna Sangante için görüşmelere başladı.

calendar 01 Şubat 2026 12:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan stoper harekatı: Arouna Sangante
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gabriel Paulista'nın ayrılışı sonrası savunmaya mutlaka takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Le Havre'ın kaptanı Arouna Sangante'yi transfer listesine ekledi.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek 23 yaşındaki stoper için Fransız temsilcisiyle temaslar başladı.

Beşiktaşlı yetkililerin gizli bir operasyon yürüttüğü ve görüşmelerin olumlu bir zeminde ilerlediği öğrenildi. Le Havre yönetiminin Senegalli oyuncunun sezon sonunda bedelsiz gitmemesi için makul bir bonservis bedeline razı olduğu aktarıldı.

LE HAVRE İLE KÖPRÜLERİ ATTI



Yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Arouna Sangante, Le Havre ile köprüleri attı. 23 yaşında olmasına rağmen Ligue 1 temsilcisinin kaptanlığını yapan Senegalli savunmacının, siyah-beyazlı formayı giymek için kulübüne kolaylık sağlanması yönünde baskı yaptığı aktarıldı.

Beşiktaş yönetimi genç oyuncunun bu isteğini pazarlık masasında elini güçlendirmek için kullanıyor. Siyah beyazlıların hafta içinde Arouna Sangante'ye imza attırmayı planladığı kaydedildi.

TAM BİR DUVAR

Senegalli savunmacı, uzun boyuna rağmen kısa mesafede çabuk bir oyuncu. Fizik gücünün avantajıyla ikili mücadeleleri kazanma yüzdesi yüksek. Genç oyuncu hem savunmada hem hücumda duran toplarda rakip için ciddi tehdit oluşturuyor. Soğukkanlı yapısıyla baskı altında panik yapmıyor ve topu rastgele vurmuyor. Oyunu geriden kurabilme vasfına sahip olan Arouna Sangante, lider karakteriyle öne çıkan bir profil.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.