01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
0-021'
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-065'
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
1-058'
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Busenaz Sürmeneli, 2028 Olimpiyat Oyunları'na "adım adım" hazırlanıyor

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nı hedef yolundaki önemli basamaklar olarak görerek 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na istikrarlı bir form grafiğiyle gitmek istediğini söyledi.

01 Şubat 2026 13:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Busenaz Sürmeneli, 2028 Olimpiyat Oyunları'na 'adım adım' hazırlanıyor
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli boksör Busenaz Sürmeneli, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na istikrarlı bir form grafiğiyle gitmeyi hedefliyor.

Milli boksör, Türkiye Boks Federasyonu tarafından Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele ediyor.

Bu yıl Akdeniz Oyunları ile Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek Busenaz Sürmeneli, asıl hedefi olan 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na iyi bir form grafiğiyle gitmek istiyor.



Busenaz Sürmeneli, AA muhabirine, şampiyonanın ardından yoğun bir fikstüre gireceğini belirterek, bu süreci hem fiziksel hem mental olarak en iyi şekilde değerlendirmeyi planladığını söyledi.

Bu yıl birçok organizasyona katılacağını anlatan milli boksör, 2026'ya güzel bir başlangıç yaparak, istikrarlı şekilde ilerlemek istediğini ifade etti.

- "Olimpiyatlara iyi bir form grafiğiyle girmek istiyorum"

Busenaz Sürmeneli, olimpiyatlara giden yolda her turnuvayı önemli bir basamak olarak gördüğünü dile getirerek, "Önümüzde Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları var. Bu organizasyonlarla güzel bir başlangıç yapıp, sonrasında da olimpiyat yolunda güzel şekilde gitmek istiyorum. Asıl hedefimiz 2028 yılındaki olimpiyatlar, oraya da inşallah emin adımlarla, güzel bir şekilde gideceğiz." diye konuştu.

Katıldığı tüm turnuvalarda başarı hedeflediğini dile getiren milli boksör, şunları kaydetti:

"Bu sene hedefimiz Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası. Orada da güzel bir şekilde boy gösterip yolumuza devam etmek istiyoruz. Adım adım ilerleyerek 2028 yılında olimpiyata iyi bir form grafiğiyle gitmek istiyorum. Antrenörümün bir lafı var, 'Okyanusu düşünürken derede boğulma.' diye. Bizler de dereleri sorunsuz geçip okyanusa gitmek, 2028 yılındaki olimpiyatı güzel bir şekilde geçirmek istiyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
