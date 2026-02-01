01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
0-017'
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-061'
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
1-054'
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Juventus'tan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme! İşte kazanacağı ücret

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile 4,5 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

calendar 01 Şubat 2026 14:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'tan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme! İşte kazanacağı ücret
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, kulübü Juventus ile bir süredir sözleşme yenileme görüşmeleri yürütüyordu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Juventus ile milli futbolcu Kenan Yıldız yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Haberde yer alan bilgilere göre siyah-beyazlı kulüp, genç yıldızla 4,5 yıllık kontrat için el sıkıştı. Yeni anlaşma kapsamında Kenan Yıldız'ın yıllık maaşının 6 milyon euro olacağı belirtildi. 

PERFORMANSI

Kenan Yıldız, bu sezon İtalyan ekibiyle 30 maça çıktı, 9 gol 8 asistlik bir performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
