Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, kulübü Juventus ile bir süredir sözleşme yenileme görüşmeleri yürütüyordu.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Juventus ile milli futbolcu Kenan Yıldız yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Haberde yer alan bilgilere göre siyah-beyazlı kulüp, genç yıldızla 4,5 yıllık kontrat için el sıkıştı. Yeni anlaşma kapsamında Kenan Yıldız'ın yıllık maaşının 6 milyon euro olacağı belirtildi.
PERFORMANSI
Kenan Yıldız, bu sezon İtalyan ekibiyle 30 maça çıktı, 9 gol 8 asistlik bir performans sergiledi.
Juventus'tan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme! İşte kazanacağı ücret
Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile 4,5 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, kulübü Juventus ile bir süredir sözleşme yenileme görüşmeleri yürütüyordu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'da Sane'ye Sara reçetesi
-
9
Galatasaray'dan transfer görüşmesi: Renato Nhaga
-
8
Fenerbahçe'de rota yeniden Christopher Nkunku
-
7
Galatasaray'da üçüncü transfer tamam: Can Armando Güner
-
6
Galatasaray - Kayserispor: Muhtemel 11'ler
-
5
Galatasaray'ın gündemindeki Angel Gomes, Wolves yolunda
-
4
Fenerbahçe'yi üzen Lookman gelişmesi: İmzaya gidiyor!
-
3
Fenerbahçe'de Kante için takas!
-
2
Fransızlar Jhon Duran gelişmesini son dakika olarak geçti
-
1
Ademola Lookman transferinde belirsizlik son buluyor!
- 14:53 Yukatel Merkezefendi Belediyesi, evinde Anadolu Efes'i devirdi
- 14:48 Avustralya Açık'ta şampiyon Alcaraz
- 14:47 Nottingham Forest, Stefan Ortega'yı duyurdu!
- 14:42 Juventus'tan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme! İşte kazanacağı ücret
- 14:34 Portekiz ekibinden Kevin Boma transferinde Beşiktaş'a veto
- 14:24 Galatasaray'dan Icardi'ye izin yok
- 14:21 Beşiktaş'a jet hızında transfer yanıtı: Matheus Martinelli
- 14:07 Beşiktaş'tan Hyeon-gyu Oh için transfer ısrarı
- 13:57 Dean Smith'ten Tammy Abraham itirafı
- 13:48 Trabzonspor'da Ernest Muçi endişesi
- 13:35 Beşiktaş'a 20 milyon euro'luk transfer yanıtı
- 13:24 Liverpool'da Geertruida olmazsa Sallai
- 13:14 Galatasaray'da üçüncü transfer tamam: Can Armando Güner
- 13:10 Busenaz Sürmeneli, 2028 Olimpiyat Oyunları'na "adım adım" hazırlanıyor
- 13:08 Kocaelispor'da Fenerbahçe öncesi tek eksik!
- 13:07 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası sona erdi
- 13:05 Kayaklı koşucu kardeşler "uluslararası başarı" peşinde
- 13:04 Hakkari'nin karlı dağları birçok ilden gelen sporcularla renklendi
- 12:48 Fenerbahçe'de kart alarmı!
- 12:45 Fenerbahçe'den Kocaelispor'a büyük üstünlük
- 12:42 Trabzonspor'da kaptanlık bilmecesi
- 12:34 Beşiktaş'tan stoper harekatı: Arouna Sangante
- 12:33 Galatasaray'da orta saha gündemi!
- 12:25 Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi!
- 12:20 315 liraya hayal gerçek oldu: Veliefendi'de rekor ikramiye!
- 12:17 Fenerbahçe'de rota yeniden Christopher Nkunku
- 12:11 Jhon Duran için Premier Lig'e dönüş iddiası!
- 12:06 Trabzonspor'da Yusuf Sarı pazarlığı
- 11:56 Trabzonspor'da hedef 10 numara transferi
- 11:51 Galatasaray'ın gündemindeki Angel Gomes, Wolves yolunda
- 11:43 Beşiktaş'ta sol bek transferinde gündem yeniden Hadjam!
- 11:25 Trabzonspor'dan Jens Petter Hauge ısrarı!
- 11:23 Fenerbahçe'yi üzen Lookman gelişmesi: İmzaya gidiyor!
- 11:18 Beşiktaş'ın gündemindeydi! Clayton'da karar çıktı
- 11:12 Sergen Yalçın: "Birlikte başaracağız"
- 11:08 Fenerbahçe'de Kante için takas!
- 10:58 Alperen Şengün'den double double!
- 10:57 Galatasaray'da Sane'ye Sara reçetesi
- 10:47 Galatasaray MCT Technic'in konuğu Aliağa Petkim
- 10:47 Beşiktaş'ta acil kaleci transferi planı!
- 10:42 Turgay Demir: "Hangi akla hizmet Sergen Yalçın?"
- 10:36 Trabzonspor'da Karlsbakk için ayrılık!
- 10:35 Murat Özbostan: "Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'yı ipten aldı"
- 10:27 Beşiktaş'ta Nuno Tavares bekleyişi!
- 10:27 Sinan Vardar: "Kaptan dümene geçti"
- 10:20 Galatasaray'da taraftarı endişelendiren gelişme!
- 10:08 Okan Buruk'tan rehavet uyarısı
- 10:05 Semih Kılıçsoy: "Cagliari'de çok mutluyum"
- 10:04 Raphael Onyedika için Wolfsburg gelişmesi!
- 09:54 Galatasaray'dan transfer görüşmesi: Renato Nhaga
- 09:48 Fenerbahçe'de bir taşla iki kuş: Sidiki Cherif
- 09:47 Galatasaray için kritik Şubat: 28 gün, 3 kulvar, 8 maç
- 09:37 Jeremie Boga, Juventus'a gidiyor!
- 09:30 Club America'da Maximin'e veda!
- 09:21 Galatasaray'da Icardi ile sözleşme yok!
- 09:13 Ademola Lookman transferinde belirsizlik son buluyor!
- 01:16 Voleybol Sultanlar Ligi'nde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
- 01:13 Balkovec, Güney Kıbrıs'a transfer oldu
- 01:12 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin "zirvesinde" derbi heyecanı
- 01:09 Avustralya Açık'ta büyük final!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Nottingham Forest, Stefan Ortega'yı duyurdu!
Juventus'tan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme! İşte kazanacağı ücret
Liverpool'da Geertruida olmazsa Sallai
Semih Kılıçsoy: "Cagliari'de çok mutluyum"
Jeremie Boga, Juventus'a gidiyor!
Liverpool, ligde beş hafta sonra kazandı
Bayern Münih, kabustan uyanamadı!
Atletico Madrid'den ligde iki maç sonra kayıp!
Napoli, yenilginin yarasını sardı
Marsilya, Paris karşısında 0-2'yi koruyamadı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|19
|14
|4
|1
|43
|14
|46
|2
|Fenerbahçe
|19
|12
|7
|0
|43
|17
|43
|3
|Trabzonspor
|20
|12
|6
|2
|38
|23
|42
|4
|Göztepe
|20
|11
|6
|3
|27
|12
|39
|5
|Beşiktaş
|20
|10
|6
|4
|35
|25
|36
|6
|Başakşehir
|20
|8
|6
|6
|34
|21
|30
|7
|Samsunspor
|20
|7
|9
|4
|24
|21
|30
|8
|Gaziantep FK
|19
|6
|7
|6
|26
|32
|25
|9
|Kocaelispor
|19
|6
|6
|7
|16
|19
|24
|10
|Alanyaspor
|20
|4
|10
|6
|20
|22
|22
|11
|Rizespor
|20
|4
|8
|8
|24
|30
|20
|12
|Antalyaspor
|20
|5
|5
|10
|19
|33
|20
|13
|Gençlerbirliği
|19
|5
|4
|10
|23
|27
|19
|14
|Konyaspor
|20
|4
|7
|9
|24
|33
|19
|15
|Eyüpspor
|20
|4
|6
|10
|16
|28
|18
|16
|Kasımpaşa
|20
|3
|7
|10
|15
|27
|16
|17
|Kayserispor
|19
|2
|9
|8
|16
|37
|15
|18
|Karagümrük
|20
|2
|3
|15
|17
|39
|9