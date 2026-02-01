Juventus'tan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme! İşte kazanacağı ücret

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, kulübü Juventus ile bir süredir sözleşme yenileme görüşmeleri yürütüyordu.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Juventus ile milli futbolcu Kenan Yıldız yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.



Haberde yer alan bilgilere göre siyah-beyazlı kulüp, genç yıldızla 4,5 yıllık kontrat için el sıkıştı. Yeni anlaşma kapsamında Kenan Yıldız'ın yıllık maaşının 6 milyon euro olacağı belirtildi.



PERFORMANSI



Kenan Yıldız, bu sezon İtalyan ekibiyle 30 maça çıktı, 9 gol 8 asistlik bir performans sergiledi.



