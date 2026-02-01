01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
1-036'
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
0-039'
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Manisa FK yenilgiyi unuttu

Mustafa Dalcı yönetiminde çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü, 8 maçlık yenilmezlik serisiyle düşme hattından uzaklaşıp Play-Off potasına yaklaşarak ilk 7 hayalini güçlendirdi.

calendar 01 Şubat 2026 15:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK yenilgiyi unuttu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



1'inci Lig'de Iğdır Futbol Kulübü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü yenilgiyi unuttu.

Teknik direktör Mustafa Dalcı'nın göreve gelmesiyle iyi bir çıkış yakalayan siyah-beyazlılar yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Son olarak Pendikspor deplasmanından 2-0 mağlup ayrılan Manisa FK daha sonra Vanspor, Serikspor (D), Sakaryaspor (D), Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarını kazanıp, Ankara Keçiörengücü, Hatayspor (D) ve Iğdır FK (D) ile berabere kaldı.

Bu periyotta 18 puanı hanesine yazdıran Manisa FK hızla düşme hattından kurtulup, Play-Off potasına yaklaştı. Önceki hafta oynanan Manisa Futbol Kulübü-İstanbulspor maçında müsabakanın yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza alan Mustafa Dalcı, Iğdır'da takımın başında yer alamadı. Gelen başarılı sonuçların ardından ilk 7 hayali kurmaya başlayan Manisa Futbol Kulübü gelecek hafta evinde Boluspor'la karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.