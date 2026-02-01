01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
1-032'
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
0-035'
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Bodrum FK krizlere rağmen Süper Lig yarışında

Bodrum FK, yönetim krizleri, ayrılıklar ve cezalarla sarsılmasına rağmen Serikspor'u 3-0 yenerek Play-Off hattındaki yerini koruyup Süper Lig umutlarını canlı tuttu.

calendar 01 Şubat 2026 15:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK krizlere rağmen Süper Lig yarışında
1'inci Lig'de evinde Serikspor'u 3-0 yenip 2'de 2 yapan Bodrum Futbol Kulübü tüm olumsuzluklara rağmen Süper Lig yarışından kopmadı. Öztürk Aliesi'nin kulüpteki sorumluluklarını devretmesiyle önce başkan Fikret Öztürk'ün görevinde ayrıldığı Bodrum FK'da haziran ayında başkanlığı devralan Aşkın Demir de istifasını sundu. Ardından Taner Ankara'nın başkanlık koltuğuna oturduğu yeşil-beyazlılar as oyuncularıyla yollarını ayırmak durumunda kaldı. Takımın yıldızı Fredy transferde Çorum FK'ya giderken Dimitrov ise Amed Sportif'le imzaladı.

Takımın diğer önemli oyuncusu Cenk Şen de yol ayrımına geldi. Tüm olumsuzluklar yaşanırken camia bahis soruşturması kapsamında teknik direktör Burhan Eşer'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesiyle sarsıldı. PFDK, teknik patron Burhan Eşer'e 6 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar son 6 ay içinde büyük sıkıntılar yaşadı. Takım ise olumsuzlukların gölgesinden çıktığı Serikspor maçını 3-0 kazanarak camiaya moral verdi. Puanını 39'a çıkaran Ege temsilcisi Play-Off hattındaki yerini korurken ilk 2 yolunda yeniden ümit tazelemiş oldu.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
