01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
1-037'
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
0-040'
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Sivasspor - Pendikspor maçı sessiz geçti

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sivasspor'un Pendikspor'u konuk ettiği maç, 0-0 berabere bitti.

calendar 01 Şubat 2026 15:22 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 16:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sivasspor - Pendikspor maçı sessiz geçti
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sivasspor, Pendikspor'u konuk etti. 

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 

Bu sonuçla birlikte Sivasspor 30 puana yükselirken; Pendikspor ise 39 puana ulaştı. 

Ligin 24. haftasında Sivasspor, deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak. Pendikspor ise Amed SK'yi konuk edecek. 
Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Ali Yılmaz, Furkan Ulu, Çağrıcan Pazarcıklı

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Mert Çelik, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Malle (Dk. 59 Emre Gökay), Cihat Çelik, Charisis, Ethemi (Dk. 73 Okoronkwo), Bekir Turaç Böke


Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Furkan Doğan, Soldo, Berkay Sülüngöz, Thuram, Hakan Yeşil (Dk. 61 Adnan Uğur), Bekir Karadeniz, Hüseyin Maldar, Denic, Görkem Bitin (Dk. 69 Harris), Wilks (Dk. 82 Ahmet Karademir)

Sarı kartlar: Dk. 53 Furkan Doğan, Dk. 57 Berkay Sülüngöz (Atko Grup Pendikspor), Dk. 66 Charisis, Dk. 90+1 Mert Çelik, 90+2 Bekir Turaç Böke (Özbelsan Sivasspor)




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
