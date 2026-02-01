Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli orta oyuncu Dicle Nur Babat'ı kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe formasını daha önce 2014-2022 ve 2024-2025 sezonlarında terleten ve bu süre boyunca 3 Türkiye Kupası, 2 Türkiye Ligi ve 2 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu kazanan Dicle Nur Babat'a ailemize yeniden hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.
Fenerbahçe Medicana, Dicle Nur Babat'ı açıkladı!
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Dicle Nur Babat'ı transfer ettiğini açıkladı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli orta oyuncu Dicle Nur Babat'ı kadrosuna kattı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'dan transfer görüşmesi: Renato Nhaga
-
9
Galatasaray'da Sane'ye Sara reçetesi
-
8
Galatasaray - Kayserispor: Muhtemel 11'ler
-
7
Galatasaray'ın gündemindeki Angel Gomes, Wolves yolunda
-
6
Fenerbahçe'de rota yeniden Christopher Nkunku
-
5
Fransızlar Jhon Duran gelişmesini son dakika olarak geçti
-
4
Fenerbahçe'yi üzen Lookman gelişmesi: İmzaya gidiyor!
-
3
Galatasaray'da üçüncü transfer tamam: Can Armando Güner
-
2
Ademola Lookman transferinde belirsizlik son buluyor!
-
1
Fenerbahçe'de Kante için takas!
- 16:38 Karim Benzema ile ayrılık zirvesi!
- 16:30 Juventus, Emil Holm transferinde sona yakın!
- 16:29 Crystal Palace'tan Larsen için 55 milyon euro!
- 16:25 Fenerbahçe Medicana, Dicle Nur Babat'ı açıkladı!
- 15:53 Beşiktaş, Ajax'tan gelen transfer teklifini reddetti: Ndidi
- 15:52 Tedesco'dan Lukaku'ya veto
- 15:50 Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini
- 15:44 Bodrum FK krizlere rağmen Süper Lig yarışında
- 15:41 Göztepe fırtına gibi
- 15:31 Bandırmaspor, on kişilik Vanspor'u iki golle geçti
- 15:30 Manisa FK yenilgiyi unuttu
- 15:27 Beşiktaş, 3 futbolcu için yeniden devrede
- 15:22 Sivasspor - Pendikspor maçı sessiz geçti
- 15:15 Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt!
- 14:58 Galatasaray'dan Hicham Boudaoui için teklif
- 14:53 Yukatel Merkezefendi Belediyesi, evinde Anadolu Efes'i devirdi
- 14:48 Avustralya Açık'ta şampiyon Alcaraz
- 14:47 Nottingham Forest, Stefan Ortega'yı duyurdu!
- 14:42 Juventus'tan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme! İşte kazanacağı ücret
- 14:34 Portekiz ekibinden Kevin Boma transferinde Beşiktaş'a veto
- 14:24 Galatasaray'dan Icardi'ye izin yok
- 14:21 Beşiktaş'a jet hızında transfer yanıtı: Matheus Martinelli
- 14:07 Beşiktaş'tan Hyeon-gyu Oh için transfer ısrarı
- 13:57 Dean Smith'ten Tammy Abraham itirafı
- 13:48 Trabzonspor'da Ernest Muçi endişesi
- 13:35 Beşiktaş'a 20 milyon euro'luk transfer yanıtı
- 13:24 Liverpool'da Geertruida olmazsa Sallai
- 13:14 Galatasaray'da üçüncü transfer tamam: Can Armando Güner
- 13:10 Busenaz Sürmeneli, 2028 Olimpiyat Oyunları'na "adım adım" hazırlanıyor
- 13:08 Kocaelispor'da Fenerbahçe öncesi tek eksik!
- 13:07 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası sona erdi
- 13:05 Kayaklı koşucu kardeşler "uluslararası başarı" peşinde
- 13:04 Hakkari'nin karlı dağları birçok ilden gelen sporcularla renklendi
- 12:48 Fenerbahçe'de kart alarmı!
- 12:45 Fenerbahçe'den Kocaelispor'a büyük üstünlük
- 12:42 Trabzonspor'da kaptanlık bilmecesi
- 12:34 Beşiktaş'tan stoper harekatı: Arouna Sangante
- 12:33 Galatasaray'da orta saha gündemi!
- 12:25 Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi!
- 12:20 315 liraya hayal gerçek oldu: Veliefendi'de rekor ikramiye!
- 12:17 Fenerbahçe'de rota yeniden Christopher Nkunku
- 12:11 Jhon Duran için Premier Lig'e dönüş iddiası!
- 12:06 Trabzonspor'da Yusuf Sarı pazarlığı
- 11:56 Trabzonspor'da hedef 10 numara transferi
- 11:51 Galatasaray'ın gündemindeki Angel Gomes, Wolves yolunda
- 11:43 Beşiktaş'ta sol bek transferinde gündem yeniden Hadjam!
- 11:25 Trabzonspor'dan Jens Petter Hauge ısrarı!
- 11:23 Fenerbahçe'yi üzen Lookman gelişmesi: İmzaya gidiyor!
- 11:18 Beşiktaş'ın gündemindeydi! Clayton'da karar çıktı
- 11:12 Sergen Yalçın: "Birlikte başaracağız"
- 11:08 Fenerbahçe'de Kante için takas!
- 10:58 Alperen Şengün'den double double!
- 10:57 Galatasaray'da Sane'ye Sara reçetesi
- 10:47 Galatasaray MCT Technic'in konuğu Aliağa Petkim
- 10:47 Beşiktaş'ta acil kaleci transferi planı!
- 10:42 Turgay Demir: "Hangi akla hizmet Sergen Yalçın?"
- 10:36 Trabzonspor'da Karlsbakk için ayrılık!
- 10:35 Murat Özbostan: "Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'yı ipten aldı"
- 10:27 Beşiktaş'ta Nuno Tavares bekleyişi!
- 10:27 Sinan Vardar: "Kaptan dümene geçti"
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Juventus, Emil Holm transferinde sona yakın!
Crystal Palace'tan Larsen için 55 milyon euro!
Nottingham Forest, Stefan Ortega'yı duyurdu!
Juventus'tan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme! İşte kazanacağı ücret
Liverpool'da Geertruida olmazsa Sallai
Semih Kılıçsoy: "Cagliari'de çok mutluyum"
Jeremie Boga, Juventus'a gidiyor!
Liverpool, ligde beş hafta sonra kazandı
Bayern Münih, kabustan uyanamadı!
Atletico Madrid'den ligde iki maç sonra kayıp!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|19
|14
|4
|1
|43
|14
|46
|2
|Fenerbahçe
|19
|12
|7
|0
|43
|17
|43
|3
|Trabzonspor
|20
|12
|6
|2
|38
|23
|42
|4
|Göztepe
|20
|11
|6
|3
|27
|12
|39
|5
|Beşiktaş
|20
|10
|6
|4
|35
|25
|36
|6
|Başakşehir
|20
|8
|6
|6
|34
|21
|30
|7
|Samsunspor
|20
|7
|9
|4
|24
|21
|30
|8
|Gaziantep FK
|19
|6
|7
|6
|26
|32
|25
|9
|Kocaelispor
|19
|6
|6
|7
|16
|19
|24
|10
|Alanyaspor
|20
|4
|10
|6
|20
|22
|22
|11
|Rizespor
|20
|4
|8
|8
|24
|30
|20
|12
|Antalyaspor
|20
|5
|5
|10
|19
|33
|20
|13
|Gençlerbirliği
|19
|5
|4
|10
|23
|27
|19
|14
|Konyaspor
|20
|4
|7
|9
|24
|33
|19
|15
|Eyüpspor
|20
|4
|6
|10
|16
|28
|18
|16
|Kasımpaşa
|20
|3
|7
|10
|15
|27
|16
|17
|Kayserispor
|19
|2
|9
|8
|16
|37
|15
|18
|Karagümrük
|20
|2
|3
|15
|17
|39
|9