Boluspor, sahasında iki golle üç puanı aldı!

Trendyol 1.Lig'in 23 hafta maçında Boluspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri, 61. dakikada Doğancan Davas ile 90. dakikada Devran Şenyurt attı.
Bu sonucun ardından Boluspor, puanını 35 yaptı. Sakaryaspor, 23 puanda kaldı.
1.Lig'in gelecek haftasında Boluspor, Manisa FK deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Erzurumspor FK'yi konuk edecek.
