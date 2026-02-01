01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-042'
01 Şubat
Nice-Brest
0-242'
01 Şubat
Angers-Metz
1-042'
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
1-178'
01 Şubat
Tottenham-M.City
0-127'
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
0-027'
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
3-0DA
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

PSV'den Feyenoord'a erken şok

Hollanda Ligi'nin 21. haftasında PSV Eindhoven, sahasında Feyenoord'u ilk 17 dakikada bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Lider PSV, bu galibiyetle puan farkını 17'ye çıkardı.

calendar 01 Şubat 2026 18:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: psv.nl
PSV'den Feyenoord'a erken şok
Hollanda Ligi 21. hafta maçında PSV Eindhoven sahasında Feyenoord'u 3-0 mağlup etti.
 
Philips Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikad Armando Obispo, 13. dakikada Guus Til ve 17. dakikada Ismael Saibari kaydetti. Konuk ekipte Gonçalo Borges 84. dakikada kırmızı kart gördü.
 
Bu sonuçla birlikte lider PSV 56 puana ulaşarak en yakın takipçisi Feyenoord ile puan farkını 17'ye çıkardı.
 
Ligin sonraki maçında PSV, Groningen'e konuk olacak. Feyenoord ise Utrecht ile deplasmanda karşılaşacak.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
