N'Golo Kante, kendi isteğiyle Al Ittihad–Al Najme maç kadrosundan çıkarıldı.
Fenerbahçe ile anlaşan ve sarı-lacivertli takıma imza atmak isteyen 34 yaşındaki futbolcu N'Golo Kante, Karim Benzema gibi gemileri yaktı.
Al Ittihad'da oynamayacağını söyleyen Karim Benzema için Simeone Inzaghi yönetimindeki Al Hilal ile anlşamaya varıldı. Kante de bu yönde bir karar alarak Al Najma maçında oynamayaağını kulübe bildirdi.
Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi için Al Ittihad ile alaşmaya çalışırken, Fransız futbolcunun bu tavrı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada Kante için kısa sürede birçok olumlu yorum yaz
