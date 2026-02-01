01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-042'
01 Şubat
Nice-Brest
0-242'
01 Şubat
Angers-Metz
1-042'
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
1-178'
01 Şubat
Tottenham-M.City
0-127'
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
0-027'
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
3-0DA
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Kante, Fenerbahçe için gemileri yaktı!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği N'Golo Kante, Al Najme maçında oynamak istemedi ve kadroya alınmadı.

01 Şubat 2026 19:55
Haber: Sporx.com dış haberler
Kante, Fenerbahçe için gemileri yaktı!




N'Golo Kante, kendi isteğiyle Al Ittihad–Al Najme maç kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe ile anlaşan ve sarı-lacivertli takıma imza atmak isteyen 34 yaşındaki futbolcu N'Golo Kante, Karim Benzema gibi gemileri yaktı.

Al Ittihad'da oynamayacağını söyleyen Karim Benzema için Simeone Inzaghi yönetimindeki Al Hilal ile anlşamaya varıldı. Kante de bu yönde bir karar alarak Al Najma maçında oynamayaağını kulübe bildirdi.

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi için Al Ittihad ile alaşmaya çalışırken, Fransız futbolcunun bu tavrı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada Kante için kısa sürede birçok olumlu yorum yaz

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
