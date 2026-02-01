Galatasaray'dan Hicham Boudaoui için teklif

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, rotasını Fransa'ya çevirdi.
Foot Mercato'da yer alan habere göre Sarı-Kırmızılılar, Nice forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hicham Boudaoui için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Haberde teklifin 15 milyon euroluk bir paketi içerirken iki takım arasındaki görüşmelerin sürdüğü de belirtildi.
G.SARAY ZAMAN KAYBETMEK İSTEMİYOR
Öte yandan Galatasaray'ın transfer döneminin bitimine kısa zaman kala yaratıcı bir orta saha oyuncusu kadrosuna katmakta kararlı olduğu ve zaman kaybetmek istemediği ifade edildi.
NICE CEPHESİNDE DURUM KARMAŞIK
OGC Nice cephesinde ise durum karmaşık. Haberin detayında belirtildiği üzere, sportif açıdan Boudaoui'nin takımdan ayrılması önemli bir kayıp olarak görülüyor. Nijerya ve Demokratik Kongo maçlarında da ortaya koyduğu performansla orta sahanın lideri konumunda bulunan oyuncu, takımın kilit isimleri arasında yer alıyor. Ancak sözleşmesi 2027'ye kadar devam etse de, kontratının bitimine 18 ay kalmış olması ve kulübün mevcut sportif sıkıntıları göz önüne alındığında, toplamda 15 milyon euro civarındaki bir teklifin finansal açıdan cazip olduğu ifade ediliyor.
BU SEZON NE YAPTI?
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 17 resmi maçta forma giyeken 1 gol-2 asistlik katkı verdi.
