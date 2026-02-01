01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
1-036'
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
0-039'
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Galatasaray'dan Hicham Boudaoui için teklif

Galatasaray'ın Nice forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hicham Boudaoui için harekete geçtiği öne sürüldü.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, rotasını Fransa'ya çevirdi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Sarı-Kırmızılılar, Nice forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hicham Boudaoui için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Haberde teklifin 15 milyon euroluk bir paketi içerirken iki takım arasındaki görüşmelerin sürdüğü de belirtildi.


G.SARAY ZAMAN KAYBETMEK İSTEMİYOR

Öte yandan Galatasaray'ın transfer döneminin bitimine kısa zaman kala yaratıcı bir orta saha oyuncusu kadrosuna katmakta kararlı olduğu ve zaman kaybetmek istemediği ifade edildi.

NICE CEPHESİNDE DURUM KARMAŞIK

OGC Nice cephesinde ise durum karmaşık. Haberin detayında belirtildiği üzere, sportif açıdan Boudaoui'nin takımdan ayrılması önemli bir kayıp olarak görülüyor. Nijerya ve Demokratik Kongo maçlarında da ortaya koyduğu performansla orta sahanın lideri konumunda bulunan oyuncu, takımın kilit isimleri arasında yer alıyor. Ancak sözleşmesi 2027'ye kadar devam etse de, kontratının bitimine 18 ay kalmış olması ve kulübün mevcut sportif sıkıntıları göz önüne alındığında, toplamda 15 milyon euro civarındaki bir teklifin finansal açıdan cazip olduğu ifade ediliyor.

BU SEZON NE YAPTI?

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 17 resmi maçta forma giyeken 1 gol-2 asistlik katkı verdi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
