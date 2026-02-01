01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
1-032'
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
0-035'
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Beşiktaş, Ajax'tan gelen transfer teklifini reddetti: Ndidi

Beşiktaş, Ajax'ın Wilfred Ndidi için sunduğu 2 milyon euro kiralama ve 12 milyon euro satın alma opsiyonlu teklifi kabul etmedi.

calendar 01 Şubat 2026 15:53
Fotoğraf: AA
Ara transfer döneminde kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, Ajax'ın Wilfred Ndidi için yaptığı teklifi geri çevirdi.

AJAX'IN TEKLİFİNE RET

Beın Sports'un haberine göre, Hollanda temsilcisi Ajax, Nijeryalı orta saha için Beşiktaş'a 2 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu.

Ancak siyah-beyazlı yönetim, bu şartları yeterli bulmayarak teklifi reddetti.

29 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş forması ile 17 maça çıkan Ndidi, 1 gol kaydetti.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
