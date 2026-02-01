Beşiktaş, Ajax'tan gelen transfer teklifini reddetti: Ndidi

Ara transfer döneminde kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, Ajax'ın Wilfred Ndidi için yaptığı teklifi geri çevirdi.





AJAX'IN TEKLİFİNE RET



Beın Sports'un haberine göre, Hollanda temsilcisi Ajax, Nijeryalı orta saha için Beşiktaş'a 2 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu.



Ancak siyah-beyazlı yönetim, bu şartları yeterli bulmayarak teklifi reddetti.



29 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Beşiktaş forması ile 17 maça çıkan Ndidi, 1 gol kaydetti.







