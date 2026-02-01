Tedesco'dan Lukaku'ya veto

Napoli forması giyen Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku, bir kez daha Fenerbahçe'nin gündemine geldi.
Fenerbahçe'ye önerilen Romelu Lukaku, Ademola Lookman transferinin iptal olması sonrası bu sabah (Pazar) yeniden gündeme geldi. Dünya Kupası öncesi kiralama formülü düşünüldü.
Belçikalı futbolcunun transferine daha önce sıcak bakmayan Domenico Tedesco, Lukaku'nun sakatlıktan dönüş sürecinde olmasından dolayı bu transferi veto etti.
Bu sezon yaşadığı uzun sakatlık sonrası yeni yeni sahalara dönen 32 yaşındaki Lukaku, 3 maçta forma şansı buldu.
