Nottingham Forest, Stefan Ortega'yı duyurdu!

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan dikkat çekici bir hamle geldi.



İngiliz ekibi, tecrübeli file bekçisi Stefan Ortega Moreno ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.



Nottingham Forest Küresel Futbol Direktörü Edu Gaspar, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Stefan, son yıllarda kazanan bir takımın parçası olmuş, üst düzey deneyime sahip bir kaleci. Kaleci rotasyonumuzu güçlendirecek ve hem sahada hem de saha dışında katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Nottingham Forest, Manchester City'den kaleci Stefan Ortega'yı kadrosuna kattı.



33 yaşındaki Alman kaleci, Manchester City'den ayrılarak City Ground'un yolunu tuttu. Ortega, Pep Guardiola yönetimindeki City formasıyla 56 resmi maça çıktı ve 2022/23 sezonunda Premier League, FA Cup ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan kadronun parçası oldu.Premier League'e gelmeden önce kariyerini Almanya'da sürdüren Ortega, altyapısından yetiştiği Arminia Bielefeld'de iki farklı dönemde 220 maça çıktı ve kulübün 2020'de Bundesliga'ya yükselmesinde önemli rol oynadı.