01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
0-022'
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-066'
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
1-059'
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Nottingham Forest, Stefan Ortega'yı duyurdu!

Nottingham Forest, Manchester City'den kaleci Stefan Ortega'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 01 Şubat 2026 14:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan dikkat çekici bir hamle geldi.

İngiliz ekibi, tecrübeli file bekçisi Stefan Ortega Moreno ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladığını duyurdu. 

Nottingham Forest Küresel Futbol Direktörü Edu Gaspar, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Stefan, son yıllarda kazanan bir takımın parçası olmuş, üst düzey deneyime sahip bir kaleci. Kaleci rotasyonumuzu güçlendirecek ve hem sahada hem de saha dışında katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.



KARİYERİ

33 yaşındaki Alman kaleci, Manchester City'den ayrılarak City Ground'un yolunu tuttu. Ortega, Pep Guardiola yönetimindeki City formasıyla 56 resmi maça çıktı ve 2022/23 sezonunda Premier League, FA Cup ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan kadronun parçası oldu.

Premier League'e gelmeden önce kariyerini Almanya'da sürdüren Ortega, altyapısından yetiştiği Arminia Bielefeld'de iki farklı dönemde 220 maça çıktı ve kulübün 2020'de Bundesliga'ya yükselmesinde önemli rol oynadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
