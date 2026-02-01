Beşiktaş'a 20 milyon euro'luk transfer yanıtı

Augsburg, Beşiktaş'ın teklif yaptığı Mert Kömür'ün bonservisini belirledi.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFLERİ
Beşiktaş, 20 yaşındaki genç futbolcu için 10 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Siyah-beyazlılar, daha sonra bu teklifini 10+2 milyon euro olarak güncelledi.
BEKLENTİ 20 MİLYON EURO
Augsburg, Beşiktaş'tan gelen bu teklifi kabul etmedi. Alman ekibi, genç futbolcusu için 20 milyon euro talep ediyor.
Mert Kömür, ana mevkisi on numara olmasına rağmen orta saha ve ileri uçta da görev alabiliyor.
SEZON PERFORMANSI
Augsburg forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Mert Kömür, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Mert Kömür'ün, kulübü Augsburg ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFLERİ
Beşiktaş, 20 yaşındaki genç futbolcu için 10 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Siyah-beyazlılar, daha sonra bu teklifini 10+2 milyon euro olarak güncelledi.
BEKLENTİ 20 MİLYON EURO
Augsburg, Beşiktaş'tan gelen bu teklifi kabul etmedi. Alman ekibi, genç futbolcusu için 20 milyon euro talep ediyor.
Mert Kömür, ana mevkisi on numara olmasına rağmen orta saha ve ileri uçta da görev alabiliyor.
SEZON PERFORMANSI
Augsburg forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Mert Kömür, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Mert Kömür'ün, kulübü Augsburg ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.