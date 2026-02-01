01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
0-022'
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-066'
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
1-059'
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Kocaelispor'da Fenerbahçe öncesi tek eksik!

Kocaelispor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

01 Şubat 2026 13:08
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor'un 24 puanı bulunuyor.

Puanlarının 18'ini iç sahada kazanan Kocaeli temsilcisi, taraftarının desteğiyle Fenerbahçe karşısında da puan almaya çalışacak. 

Körfez temsilcisinde sakatlıkları bulunan kaleci Jovanovic ile stoper Smolcic'in durumu son antrenmanda belli olacak.

KOCAELİSPOR'DA TEK EKSİK

Sarı kart cezalısı Tayfur Bingöl, karşılaşmada forma giyemeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
