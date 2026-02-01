01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
0-022'
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-066'
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
1-059'
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Trabzonspor'da Ernest Muçi endişesi

Türkiye Kupası'nda salı günü Fethiyespor ile karşılaşacak Trabzonspor, ligde zorlu bir viraja giriyor. Bordo mavililerde zorlu maçlar öncesi Ernest Muçi endişesi yaşanıyor.

calendar 01 Şubat 2026 13:48 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 14:07
Trabzonspor, yoğun fikstür sürecine girerken gözler hem maç takvimine hem de kart durumlarına çevrildi.

Bordo-mavililer, Salı günü saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi, ligde ise Cumartesi günü saat 20.00'de Samsunspor deplasmanına çıkacak. Bu maçın ardından Trabzonspor, 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

KART ENDİŞESİ


Bu kritik viraj öncesinde sarı kart sınırında bulunan Muçi'nin durumu teknik heyetin yakın takibinde. Futbol disiplin talimatına göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda görülen sarı kartlar lig maçlarını etkilemiyor. Bu nedenle Muçi'nin Fethiyespor ile oynanacak kupa maçında göreceği olası bir sarı kart, Süper Lig'deki Samsunspor ya da Fenerbahçe karşılaşmalarında cezaya neden olmayacak.

Ancak Muçi'nin Samsunspor maçında sarı kart görmesi durumunda, bir sonraki lig karşılaşması olan Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşecek. Bu tablo, özellikle Samsunspor mücadelesini kart riski açısından daha da önemli hale getiriyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
