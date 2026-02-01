Trabzonspor'da Ernest Muçi endişesi

Trabzonspor, yoğun fikstür sürecine girerken gözler hem maç takvimine hem de kart durumlarına çevrildi.
Bordo-mavililer, Salı günü saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi, ligde ise Cumartesi günü saat 20.00'de Samsunspor deplasmanına çıkacak. Bu maçın ardından Trabzonspor, 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
KART ENDİŞESİ
Bu kritik viraj öncesinde sarı kart sınırında bulunan Muçi'nin durumu teknik heyetin yakın takibinde. Futbol disiplin talimatına göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda görülen sarı kartlar lig maçlarını etkilemiyor. Bu nedenle Muçi'nin Fethiyespor ile oynanacak kupa maçında göreceği olası bir sarı kart, Süper Lig'deki Samsunspor ya da Fenerbahçe karşılaşmalarında cezaya neden olmayacak.
Ancak Muçi'nin Samsunspor maçında sarı kart görmesi durumunda, bir sonraki lig karşılaşması olan Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşecek. Bu tablo, özellikle Samsunspor mücadelesini kart riski açısından daha da önemli hale getiriyor.
