01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi!

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Archie Brown ve Levent Mercan'dan olumlu haber gelirken, iki sol bekin de kısa süre içinde takıma dönmesi bekleniyor.

01 Şubat 2026 12:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi!
Fenerbahçe'de Archie Brown ve Levent Mercan'dan gelen olumlu haberler teknik heyetin yüzünü güldürdü. 

İki yıldız sol bekinin de kısa süre içerisinde takıma katılması hedefleniyor.

Saha çalışmalarına başlayan Brown ve Levent'in, sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde olarak durumlarını yakından takip ettiği öğrenildi.



Yapılan kontrollerde her iki oyuncunun da fiziksel olarak önemli ölçüde toparlandığı kaydedildi.

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan futbolcuların sahalara dönüş tarihleri de netleşmeye başladı.

ARCHIE BROWN 1-2 HAFTA 

Teknik ve sağlık heyetinin ortak değerlendirmesine göre Archie Brown'un bireysel çalışmaların ardından önümüzdeki 1–2 hafta içinde takımla antrenmanlara katılması bekleniyor.

LEVENT MERCAN KISA SÜRE İÇERİSİNDE ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Levent Mercan'ın ise iyileşme sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği ve kısa süre içerisinde takımla çalışmalara başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

İki oyuncunun da maç temposunu yeniden yakalaması için kontrollü bir program uygulanacağı, ancak herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde yakın zamanda forma giymelerinin hedeflendiği ifade edildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
