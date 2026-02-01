01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Trabzonspor'da kaptanlık bilmecesi

Trabzonspor'da 20 haftada tam 8 futbolcu sahaya kaptan olarak çıktı.

calendar 01 Şubat 2026 12:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da kaptanlık bilmecesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'da Trendyol Süper Lig'in 20 haftalık bölümünde takım kaptanlığı konusunda sürekli değişim yaşandı.

Bordo-mavili takımda ligin geride kalan bölümünde 8 futbolcu, sahaya kaptan olarak çıktı.

Karadeniz ekibinde en fazla kaptanlığı 8 maçla Savic yaparken, Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır 4, Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu ikişer, Visca, Mustafa Eskihellaç, Zubkov ve Onuachu da birer maçta kaptan olarak görev aldı.


- Uğurcan Çakır'dan sonra değişim

Trabzonspor'un uzun yıllar kalesini koruyan ve kaptanlığını yapan Uğurcan Çakır'ın 4. haftadaki Samsunspor maçından sonra Galatasaray'a transfer olmasıyla takımda kaptanlık bandı sürekli el değiştirdi.

Uğurcan Çakır'ın ilk 4 haftadaki kaptanlığının ardından Savic, 7 hafta aralıksız kaptanlık bandını taktı. Ligin 11. haftasındaki Galatasaray maçında Savic'in sakatlanması, 12. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında kaptanlardan Visca'nın da yedek kulübesinde yer almasıyla Okay Yokuşlu'ya bu görev verildi.

Süper Lig'in 13. haftasındaki RAMS Başakşehir maçına kaptan olarak çıkan Visca, 8. dakika yaşadığı ağır sakatlığın ardından ameliyat edildi ve sezonu kapadı. 14. haftada TÜMASON Konyaspor maçında Okay Yokuşlu yeniden kaptan olarak görev aldı. Okay Yokuşlu'nun yedek kulübesine çekilmesiyle 15. haftadaki Göztepe ve 16. haftadaki Beşiktaş maçlarında Ozan Tufan kaptan oldu.

Ligin 17. haftasındaki Gençlerbirliği maçında iyileşerek tekrar kaptan olarak sahaya çıkan Savic, 40. dakikada sakatlanınca yine kaptanlık değişti.

- Son 3 haftada 3 farklı oyuncu

Trabzonspor, ligdeki son 3 maçına 3 farklı kaptanla sahaya çıktı.

Ligin 18. haftasındaki Kocaelispor maçında kaptanlık yapan Mustafa Eskihellaç cezalı durumuna düşünce 19. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında Zubkov'a bu görev verildi.

Teknik direktör Fatih Tekke, 20. haftadaki Hesap.com Antalyaspor maçında ise Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Onuachu'yu kaptan olarak tercih etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.