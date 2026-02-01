01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Beşiktaş'ın gündemindeydi! Clayton'da karar çıktı

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Clayton transferinde Olympiakos'un sona yaklaştığı ve Brezilyalı golcünün Yunan ekibine imza atmaya hazırlandığı öne sürüldü.

calendar 01 Şubat 2026 11:18 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 11:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Portekiz temsilcisi Rio Ave, transfer piyasasında bir önemli satışa daha imza atmaya hazırlanıyor.

Yunanistan'dan Olympiakos, daha önce Andre Luiz'i kadrosuna kattıktan sonra bu kez Rio Ave'nin parlayan yıldızı Clayton için sona yaklaştı.

Yunan basınından Gazzetta'nın haberine göre, 27 yaşındaki Brezilyalı forvetin Olympiakos'a transferi artık an meselesi. Taraflar arasındaki anlaşmanın Rio Ave'ye yaklaşık 5 milyon euro kazandırması bekleniyor. 

SON MAÇINA ÇIKTI



Clayton'ın, Arouca karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Rio Ave formasıyla son maçına çıktığı ifade edildi. Brezilyalı oyuncunun Pazar günü Atina'ya giderek transferi tamamlaması bekleniyor.

YAREMCHUK'UN YERİNİ DOLDURACAK  

Casa Pia'nın eski oyuncusu olan Clayton'ın, Olympiakos'ta Roman Yaremchuk'un yerini alacağı belirtiliyor. Ukraynalı golcünün, Lyon'a transfer olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ DA DEVREDEYDİ

Clayton için başka kulüplerin de ilgisi bulunuyordu. Özellikle Beşiktaş'ın, Brezilyalı forvet için 8 milyon euro ödemeye hazır olduğu ancak transferin Olympiakos lehine sonuçlandığı aktarıldı.

PERFORMANSI

Son iki sezonda Rio Ave formasıyla 56 maçta 28 gol ve 7 asist üreten Clayton, yaklaşık iki aydır gol atamamasına rağmen genel performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
