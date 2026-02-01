Beşiktaş'ın gündemindeydi! Clayton'da karar çıktı

Portekiz temsilcisi Rio Ave, transfer piyasasında bir önemli satışa daha imza atmaya hazırlanıyor.



Yunanistan'dan Olympiakos, daha önce Andre Luiz'i kadrosuna kattıktan sonra bu kez Rio Ave'nin parlayan yıldızı Clayton için sona yaklaştı.



Yunan basınından Gazzetta'nın haberine göre, 27 yaşındaki Brezilyalı forvetin Olympiakos'a transferi artık an meselesi. Taraflar arasındaki anlaşmanın Rio Ave'ye yaklaşık 5 milyon euro kazandırması bekleniyor.



SON MAÇINA ÇIKTI

Clayton'ın, Arouca karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Rio Ave formasıyla son maçına çıktığı ifade edildi. Brezilyalı oyuncunun Pazar günü Atina'ya giderek transferi tamamlaması bekleniyor.Casa Pia'nın eski oyuncusu olan Clayton'ın, Olympiakos'ta Roman Yaremchuk'un yerini alacağı belirtiliyor. Ukraynalı golcünün, Lyon'a transfer olması bekleniyor.Clayton için başka kulüplerin de ilgisi bulunuyordu. Özellikle Beşiktaş 'ın, Brezilyalı forvet için 8 milyon euro ödemeye hazır olduğu ancak transferin Olympiakos lehine sonuçlandığı aktarıldı.Son iki sezonda Rio Ave formasıyla 56 maçta 28 gol ve 7 asist üreten Clayton, yaklaşık iki aydır gol atamamasına rağmen genel performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.