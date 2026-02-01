Sergen Yalçın: 'Birlikte başaracağız'

Beşiktaşlı taraftarlar, Konyaspor karşılaşmasında yönetime tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünler, maç öncesi ve maç sonrası ise teknik direktör Sergen Yalçın'a destek verdi.
Sergen Yalçın, Konyaspor galibiyetinin ardından tribünlere gitti. Siyah-beyazlı teknik adam, daha sonra sosyal medya hesabından taraftarın kendisine desteği için bir paylaşım yaptı.
Sergen Yalçın, paylaşımında, "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Şu an en çok bu desteğe ihtiyacımız var. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın, Konyaspor galibiyetinin ardından tribünlere gitti. Siyah-beyazlı teknik adam, daha sonra sosyal medya hesabından taraftarın kendisine desteği için bir paylaşım yaptı.
Sergen Yalçın, paylaşımında, "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Şu an en çok bu desteğe ihtiyacımız var. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın: "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Şu an en çok bu desteğe ihtiyacımız var. Birlikte başaracağız." pic.twitter.com/emgpKroe8x
— Sporx (@sporx) February 1, 2026