Trabzonspor'da hedef 10 numara transferi

Trabzonspor'da Antalyaspor maçında net bir şekilde 10 numara eksiği görüldü.
Karadeniz temsilcisi, Antalya deplasmanında çok kritik iki puan kaybetti. Teknik direktör Fatih Tekke maç sonunda uzun top (şişirme) ve kanatlardan oynama durumları konusunda merkezde üretken oyuncu eksikliğini ima etti.
Bordo-mavililer, deplasman maçlarına göre topa sahip olmada yüzde 69 ile en yüksek rakama ulaşırken 409 pas isabetiyle de ayrı bir rekor kırmıştı.
10 NUMARA ACİL
Yönetim bir süredir orta saha konusunda arayış içerisindeydi ancak bu konuda somut bir sonuca varılamamıştı. Şimdi transferi bitmesine bir haftaya yakın bir süre olması sebebiyle 10 numara olayı 'acil'leşti.
KONTENJAN SORUNU
Bu isim büyük oranda yabancı olacak ancak bu konuda kontenjan sorunu da bulunuyor. Yönetim, Antony Nwakaeme, Edin Visca gibi isimlerin durumunu değerlendirip çok ciddi talipleri olan Felipe Augusto, Christ Oulai ve Arseniy Batagov konusunda karar vermek durumunda.
