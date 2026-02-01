Galatasaray'da üçüncü transfer tamam: Can Armando Güner

Ocak ayında Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı transfer eden Galatasaray, 3. imzasını attırdı. Sarı-kırmızılılar, genç kanat oyuncusuyla sözleşme yaptı.
CAN ARMANDO GÜNER İMZAYI ATTI
Sabah'a göre Galatasaray, Can Armando Güner ile sözleşme imzaladı. Mönchengladbach'la kontratı sezon sonunda bitecek olan genç futbolcunun Galatasaray'la imzaladığı sözleşmenin yeni sezonla birlikte devreye gireceği ifade edildi.
MÖNCHENGLADBACH 500 BİN EURO İSTİYOR
Öte yandan Galatasaray, transferin ocak ayında gerçekleşmesi adına Mönchengladbach'la görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Alman ekibinin 500 bin euroluk talebini indirmeye çalışıyor.
350 BİN EUROYA "TAMAM" DERLERSE DEVRE ARASINDA GELİYOR
Galatasaray, Mönchengladbach'ın 350 bin euroya inmesi halinde transferi ocak ayında gerçekleştirecek. Aksi halde sarı-kırmızılılar sezon sonunda Alman ekibine yaklaşık 200 bin euro yetiştirme bedeli ödeyecek.
7 GOLE KATKI SAĞLADI
Can Armando Güner, bu sezon Borussia Mönchengladbach altyapısında 14 maça çıktı. Genç oyuncu, bu müsabakalarda 4 gol ile 3 asist üretti.
18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sol kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor.
Can Armando Güner daha önce Schalke altyapısında da oynadı.
