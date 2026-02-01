01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
0-020'
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-064'
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
1-057'
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Galatasaray'da üçüncü transfer tamam: Can Armando Güner

Galatasaray'da kurmaylar, ara transferdeki üçüncü hamlesini yaptı. Sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki Can Armando Güner ile sözleşme imzaladı.

calendar 01 Şubat 2026 13:14 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 13:15
Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da üçüncü transfer tamam: Can Armando Güner
Ocak ayında Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı transfer eden Galatasaray, 3. imzasını attırdı. Sarı-kırmızılılar, genç kanat oyuncusuyla sözleşme yaptı.

CAN ARMANDO GÜNER İMZAYI ATTI

Sabah'a göre Galatasaray, Can Armando Güner ile sözleşme imzaladı. Mönchengladbach'la kontratı sezon sonunda bitecek olan genç futbolcunun Galatasaray'la imzaladığı sözleşmenin yeni sezonla birlikte devreye gireceği ifade edildi.


MÖNCHENGLADBACH 500 BİN EURO İSTİYOR

Öte yandan Galatasaray, transferin ocak ayında gerçekleşmesi adına Mönchengladbach'la görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Alman ekibinin 500 bin euroluk talebini indirmeye çalışıyor.

350 BİN EUROYA "TAMAM" DERLERSE DEVRE ARASINDA GELİYOR

Galatasaray, Mönchengladbach'ın 350 bin euroya inmesi halinde transferi ocak ayında gerçekleştirecek. Aksi halde sarı-kırmızılılar sezon sonunda Alman ekibine yaklaşık 200 bin euro yetiştirme bedeli ödeyecek.

7 GOLE KATKI SAĞLADI

Can Armando Güner, bu sezon Borussia Mönchengladbach altyapısında 14 maça çıktı. Genç oyuncu, bu müsabakalarda 4 gol ile 3 asist üretti.

18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sol kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor.

Can Armando Güner daha önce Schalke altyapısında da oynadı.  

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.