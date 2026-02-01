Galatasaray'dan transfer görüşmesi: Renato Nhaga

Galatasaray'da özellikle orta saha transferi konusunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların görüştüğü isimlerden biri daha ortaya çıktı.
GALATASARAY GÖRÜŞÜYOR
Galatasaray, orta saha transferi adına Casa Pia forması giyen Renato Nhaga ile görüşüyor.
SEZON PERFORMANSI
Casa Pia forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan 18 yaşındaki genç futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen Renato Nhaga'nın, kulübü Casa Pia ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların görüştüğü isimlerden biri daha ortaya çıktı.
GALATASARAY GÖRÜŞÜYOR
Galatasaray, orta saha transferi adına Casa Pia forması giyen Renato Nhaga ile görüşüyor.
SEZON PERFORMANSI
Casa Pia forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan 18 yaşındaki genç futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen Renato Nhaga'nın, kulübü Casa Pia ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.