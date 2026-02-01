01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Ademola Lookman transferinde belirsizlik son buluyor!

Atalanta forması giyen Ademola Lookman transferinde büyük bir belirsizlik yaşanıyor. İşte Nijeryalı futbolcu için Fenerbahçe ve Atletico Madrid'de yaşanan durumlar...

calendar 01 Şubat 2026 09:13 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 10:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ademola Lookman transferinde belirsizlik son buluyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Atalanta forması giyen Ademola Lookman için büyük bir transfer gündemi yaşanıyor.

ATLETICO ANLAŞTI

Di Marzio'nun haberine göre, Atletico Madrid, Nijeryalı futbolcu için Atalanta ile anlaştı. Atletico Madrid ve Atalanta, Lookman transferi için 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağladı.

ATLETICO'YA ONAY VERDİ

Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Lookman, başlangıçta Atletico Madrid'e gitmek istemedi. 28 yaşındaki futbolcu, yapılan görüşmelerin ardından Atletico Madrid'e ikna oldu ve İspanyol ekibine transferine onay verdi.

FENERBAHÇE'DEN YENİ HAMLE


Fenerbahçe, bu gelişmelerin ardından Lookman transferinde yeniden devreye girdi ve vites yükseltti.

ÖDEME KOŞULLARI
BANKA TEMİNATI

Sarı-lacivertliler, Lookman'a net 8.5 milyon euro maaş ve bonus içeren bir teklifte bulundu. Fenerbahçe, Atalanta ile de 40 milyon euro'luk bonservis konusunda anlaşma sağladı. Ancak takımlar arasında ödeme koşulları ve banka teminatı konusunda henüz anlaşma sağlanmadı.

ATLETICO KARARI

Bu gelişmelerin ardından Romano, yeni bir iddia ortaya attı. Romano'nun geçtiği habere göre, Lookman, Fenerbahçe'nin maaş teklifini yükseltmesine rağmen Atletico Madrid'in teklifini öncelikli olarak değerlendirmek istediğini tüm taraflara iletti.

Atletico Madrid ile Atalanta'nın anlaşmasının ardından Nijeryalı futbolcunun transferi için bugün (Pazar) resmi adımların atılması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Atalanta forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Lookman, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.