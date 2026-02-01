01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Murat Özbostan: "Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'yı ipten aldı"

Spor yazarı Murat Özbostan, Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmasını köşesinde değerlendirdi.

calendar 01 Şubat 2026 10:35
Haber: Sabah, Fotoğraf: bjk.com.tr
Murat Özbostan: 'Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'yı ipten aldı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sabah spor yazarı Murat Özbostan, Beşiktaş'ın sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi.

İşte Murat Özbostan'ın o yazısı;

"ORKUN KÖKÇÜ TAKIMI SIRTLADI"



"Orkun Kökçü resmen takımı sırtladı ve kurtardı! Maçın özeti bu bir kere!.. Çok heyecanlı ve bol aksiyonlu bir geceydi.. Takım sahada canla başla oynarken koro halinde söylenen istifa tezahüratlarının gölgesinde geçen 90 dakika.. Bu psikolojide top oynamak kolay değildi. Takım büyük karakter gösterdi."

"SERDAL ADALI VE SERGEN YALÇIN'I İPTEN ALDI"

"Ersin'e her top geldiğinde ıslık sesleri.. Çok sağlıksız bir ortam vardı.. Böyle bir maçtan 3 puan almak bir can bir nefestir.. Geceye Orkun damgasını vurdu. Siyah beyazlı takımın en çok eleştiri altındaki ismi Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'ı ipten aldı.. Cerny'nin beraberlik golünde de etkiliydi. Sol taraftan ceza sahasına girip şut çekti, kaleci çeldi, top Cerny'de kaldı ve gol oldu."

"BEN BURADAYIM DEDİ"

"İkinci yarıda da orta sahada top kapmaları, pasları ve baskısıyla oyunu domine etti. Orkun ligin ilk yarısında gol atamadan bitirmişti ama son haftalarda patladı.. Arka arkaya goller atıyor, asist yapıyor. Beşiktaş'ın formsuz dönemlerinde en güvendiği isimlerden biri oldu, kaptanlık bandıyla sahada liderlik yapıyor. Takım geriden gelip kazanırken o sahneye çıkıp "Ben buradayım" dedi. Bence bu galibiyet momentumu devam ettirir, Orkun da MVP'siydi maçın tartışmasız. Negatif hava (Ersin ıslıkları, yönetim protestoları) biraz dağıldı."

"BEŞİKTAŞ ÜÇ PUANDAN ÖTE BİR MAÇ KAZANDI"

"Sergen Yalçın'a destek veren taraftar grubu haklı çıktı, "Sergen'le devam" sesleri yükseldi. Bu tür "Kötü oynarken kazanan" galibiyetler, Yalçın'ın 2020-21 şampiyonluğundaki gibi "Krizden çıkış" uzmanlığını hatırlattı. Ama yönetim için aynı şeyleri yazamam.. Serdal Adalı ile tribünlerin bağı kopmuş.. Özetle Beşiktaş 3 puandan öte bir maç kazandı!"



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
