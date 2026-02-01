01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Trabzonspor'dan Jens Petter Hauge ısrarı!

Trabzonspor'un 26 yaşındaki Norveçli futbolcu Jens Petter Hauge için oldukça ısrarlı olduğu ve Hauge için tüm imkanların seferber edileceği öğrenildi.

01 Şubat 2026 11:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'dan Jens Petter Hauge ısrarı!
Ara transfer döneminde şu ana dek Nwaiwu (stoper), Lovik (sol bek) ve Umut Nayir (forvet) üç takviye yapan Trabzonspor, sol kanat için de yeni bir hamle yapma kararı verdi

Bordo mavililer, Bodo/ Glimt forması giyen Jens Petter Hauge için girişim yapmış ancak 26 yaşındaki futbolcu daha önce Milan ve Frankfurt'ta yaşadığı olumsuz deneyimler nedeniyle ülkesinden ayrılmaya sıcak bakmamıştı. Norveç 1. Ligi ekibi ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olan 1.84 boyundaki futbolcunun market değeri 4.5 milyon euro olarak gözüküyor. 2025'te Eliteserien ekibi ile çıktığı 25 maçta 8 gol atan ve 5 de asist yapan futbolcu için bordo mavililerin transfer süresinin bitimine 6 gün kala yeni teklif sunacağı belirtildi.

GÖRÜŞMELER YOĞUNLAŞACAK


Norveç Milli Takımı formasını 13 kez terleten Jens Petter Hauge, 1 gol attı. Sağ ayağını kullanan tecrübeli futbolcu, sağ kanat ve hatta 10 numara mevkilerinde de görev yapabilmesi ile dikkat çekiyor. Bundesliga (Frankfurt) ve Serie A tecrübeleri de bulunan Norveçli futbolcunun, vatandaşı Lovik'ten bilgi aldığı öne sürüldü. 2020 yılında Bodo/Glimt'ten Milan'a 4.8 milyon euro bedelle transfer olan Hauge, daha sonra Frankfurt'a kiralandı. 2022'de Frankfurt, Jens Petter Hauge'yi 8.2 milyon euro'ya kadrosuna kattı. Yönetim, yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Görüşmeler bu hafta yoğunlaşacak.

TEKKE PLANLARINI ANLATACAK

Çok yetenekli olan, kolay adam geçen ve kaleyi gördüğünde şut atmaktan çekinmeyen Jens Petter Hauge ile Fatih Tekke'nin görüşme yapması planlanıyor. Tekke'nin oyuncuya planlarını ayrıntılı anlatması bekleniyor. 

