İstanbul Veliefendi Hipodromu, 28 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilen sezonun 8. yarış gününde akılalmaz bir ikramiye rekoruna ev sahipliği yaptı. Yarışseverlerin heyecanla takip ettiği 2. 6'lı Ganyan sonuçları açıklandığında, tüm Türkiye sadece iki şanslı ismin dev ikramiyeye uzandığını öğrendi. Toplamda dağıtılan 19.085.352 TL'lik dev havuz, doğru tahminde bulunan iki kişi arasında paylaşıldı. Talihlilerin her biri, tam 9.542.676,12 TL ikramiyeyi kasasına koydu.



SÜRPRİZLER ZİNCİRİ KUPONLARI TEKER TEKER ELEDİ



Günün düğüm noktası hiç kuşkusuz üçüncü ayakta koptu. Yarışseverlerin büyük çoğunluğunun kuponlarını yatırdığı bu koşuda, 11 numaralı İrem Hatun isimli safkanın 33,55 gibi astronomik bir ganyanla birinci gelmesi, kuponların %99'unu oyun dışı bıraktı. Ardından gelen Laguna Sunset ve Warriors Path gibi sürpriz isimlerin galibiyetleri, ikramiyenin iki kişide kalmasını kesinleştirdi. Özellikle son ayakta gelen 8,60'lık ganyan, nefesleri kesen bir finalin imzası oldu.



İZMİR'İN DAR GELİRLİ TALİHLİSİ VE DİJİTALİN DEV KUPONU



Kazanan biletlerin detayları ise habere asıl damgasını vuran unsur oldu. Talihlilerden birinin İzmir Konak'taki bir bayiden oynadığı kuponun bedeli sadece 315 TL olarak açıklandı. Bu düşük maliyetli kuponun milyonlar getirmesi, "şansın bu kadarı" dedirtti. Öte yandan, ikinci talihli ise şansını internet üzerinden denedi. Hipodrom.com üzerinden yapılan 10.800 TL'lik geniş kapsamlı kurgu, doğru tercihlerle sahibini milyonerler kulübüne taşıdı. Her iki yarışsever de doğru strateji ve şansın birleşimiyle unutulmaz bir başarıya imza attı.

İstanbul'da gerçekleştirilen son yarış programında 2. 6'lı Ganyan'ı bilen 2 talihli yarışseverimiz dağıtılacak tutar olan 19.085.352 TL'yi paylaşarak 9.542.676,12'şer TL ikramiyenin sahibi oldular.



