01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

315 liraya hayal gerçek oldu: Veliefendi'de rekor ikramiye!

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 28 Ocak Çarşamba günü yapılan yarışlarda 2. 6'lı Ganyan'ı bilen iki talihli, toplam 19 milyon TL'lik ikramiyeyi paylaştı. İzmir'den sadece 315 TL'lik kuponla oyuna katılan bir yarışseverin, 9.5 milyon TL kazanması günün en çok konuşulan olayı oldu.

İstanbul Veliefendi Hipodromu, 28 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilen sezonun 8. yarış gününde akılalmaz bir ikramiye rekoruna ev sahipliği yaptı. Yarışseverlerin heyecanla takip ettiği 2. 6'lı Ganyan sonuçları açıklandığında, tüm Türkiye sadece iki şanslı ismin dev ikramiyeye uzandığını öğrendi. Toplamda dağıtılan 19.085.352 TL'lik dev havuz, doğru tahminde bulunan iki kişi arasında paylaşıldı. Talihlilerin her biri, tam 9.542.676,12 TL ikramiyeyi kasasına koydu.

SÜRPRİZLER ZİNCİRİ KUPONLARI TEKER TEKER ELEDİ

Günün düğüm noktası hiç kuşkusuz üçüncü ayakta koptu. Yarışseverlerin büyük çoğunluğunun kuponlarını yatırdığı bu koşuda, 11 numaralı İrem Hatun isimli safkanın 33,55 gibi astronomik bir ganyanla birinci gelmesi, kuponların %99'unu oyun dışı bıraktı. Ardından gelen Laguna Sunset ve Warriors Path gibi sürpriz isimlerin galibiyetleri, ikramiyenin iki kişide kalmasını kesinleştirdi. Özellikle son ayakta gelen 8,60'lık ganyan, nefesleri kesen bir finalin imzası oldu.

İZMİR'İN DAR GELİRLİ TALİHLİSİ VE DİJİTALİN DEV KUPONU

Kazanan biletlerin detayları ise habere asıl damgasını vuran unsur oldu. Talihlilerden birinin İzmir Konak'taki bir bayiden oynadığı kuponun bedeli sadece 315 TL olarak açıklandı. Bu düşük maliyetli kuponun milyonlar getirmesi, "şansın bu kadarı" dedirtti. Öte yandan, ikinci talihli ise şansını internet üzerinden denedi. Hipodrom.com üzerinden yapılan 10.800 TL'lik geniş kapsamlı kurgu, doğru tercihlerle sahibini milyonerler kulübüne taşıdı. Her iki yarışsever de doğru strateji ve şansın birleşimiyle unutulmaz bir başarıya imza attı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
