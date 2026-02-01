01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Alperen Şengün'den double double!

NBA'de Alperen Şengün, Rockets'ın galibiyetine "double-double"lık katkı sağladı.

calendar 01 Şubat 2026 10:58
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Alperen Şengün'den double double!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Dallas Mavericks'i 111-107 yendiği maçta "double-double" yaptı.

Toyota Center'da Mavericks'i ağırlayan Rockets, Alperen Şengün'ün yaklaşık 35 dakika sahada kalarak 14 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle oynadığı maçta galip geldi.

Sezonun 30. galibiyetini alan Rockets'ta Amen Thompson 21 ve Jabari Smith Jr 19 sayı kaydetti.


Art arda 4, bu sezon 30. maçını kaybeden Mavericks'te ise Cooper Flagg 34 sayı, 12 ribauntla mücadele etti.

- Embiid'den 40 sayı

Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 124-114 yendi.

Peş peşe 3 olmak üzere 27 galibiyete ulaşan 76ers'ta Joel Embiid, 40 sayı, 11 ribaunt, 4 asist, 2 blokla oynadı. Milli basketbolcu Adem Bona ise yaklaşık 13 dakika süre aldığı maçı 3 sayı, 6 ribaunt, 2 blokla tamamladı.

Pelicans'ta ise Saddiq Bey'in 34 ve Trey Murphy'nin 19 sayısı, sezonun 38. mağlubiyetini önleyemedi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
