Fenerbahçe'yi üzen Lookman gelişmesi: İmzaya gidiyor!

Atletico Madrid, Atalanta forması giyen ve uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ademola Lookman'ı kadrosuna katıyor.
Atletico Madrid, Atalanta ile 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağladı. Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Lookman, başlangıçta Atletico Madrid'e gitmek istemedi.
FENERBAHÇE'DEN YENİ HAMLE
Fenerbahçe, Atletico Madrid'in hamlesinin ardından transfer için yeni bir hamlede bulundu. Sarı-lacivertliler, Lookman'a net 8.5 milyon euro maaş ve bonus içeren bir teklifte bulundu. Fenerbahçe, Atalanta ile de 40 milyon euro'luk bonservis konusunda anlaşma sağladı. Ancak takımlar arasında ödeme koşulları ve banka teminatı konusunda anlaşma sağlanmadı.
ATLETICO İLE ANLAŞTI
Lookman, Fenerbahçe'nin maaş teklifini yükseltmesine rağmen Atletico Madrid'in teklifini öncelikli olarak değerlendirmek istediğini tüm taraflara iletti.
MAAŞ VE SIMEONE
Atletico Madrid'in teklifini yükseltmesi ve teknik direktör Diego Simeone'nin devreye girmesi Lookman'ın kararında etkili oldu.
İMZAYA GİDİYOR
İtalya'dan Sport Mediaset'te yer alan habere göre, Lookman, Atletico Madrid'e transferi için bugün (Pazar) İspanya'ya gidecek.
Atletico Madrid, Lookman için 35+5 milyon euro ödeyecek. Nijeryalı futbolcu, Atletico Madrid'den yıllık 6 milyon euro kazanacak ve 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacak.
Atalanta forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Lookman, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
Atletico Madrid, Atalanta ile 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağladı. Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Lookman, başlangıçta Atletico Madrid'e gitmek istemedi.
FENERBAHÇE'DEN YENİ HAMLE
Fenerbahçe, Atletico Madrid'in hamlesinin ardından transfer için yeni bir hamlede bulundu. Sarı-lacivertliler, Lookman'a net 8.5 milyon euro maaş ve bonus içeren bir teklifte bulundu. Fenerbahçe, Atalanta ile de 40 milyon euro'luk bonservis konusunda anlaşma sağladı. Ancak takımlar arasında ödeme koşulları ve banka teminatı konusunda anlaşma sağlanmadı.
ATLETICO İLE ANLAŞTI
Lookman, Fenerbahçe'nin maaş teklifini yükseltmesine rağmen Atletico Madrid'in teklifini öncelikli olarak değerlendirmek istediğini tüm taraflara iletti.
MAAŞ VE SIMEONE
Atletico Madrid'in teklifini yükseltmesi ve teknik direktör Diego Simeone'nin devreye girmesi Lookman'ın kararında etkili oldu.
İMZAYA GİDİYOR
İtalya'dan Sport Mediaset'te yer alan habere göre, Lookman, Atletico Madrid'e transferi için bugün (Pazar) İspanya'ya gidecek.
Atletico Madrid, Lookman için 35+5 milyon euro ödeyecek. Nijeryalı futbolcu, Atletico Madrid'den yıllık 6 milyon euro kazanacak ve 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacak.
Atalanta forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Lookman, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.