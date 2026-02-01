Club America'da Maximin'e veda!

Yaz transfer döneminde Al Ahli'den Club America'ya transfer olan Allan Saint-Maximin'in, Meksika macerası sona erdi.
Meksika temsilcisi, ağustos ayında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Maximin, vedası sonrası yaptığı açıklamada çocuklarının ırkçı saldırılara maruz kaldığını söyledi.
Fransız futbolcunun açıklaması şu şekilde:
"Sorun teninizin rengi değil, düşüncelerinizin rengidir. Saldırıya uğruyorum, sorun değil, büyüdüm, saldırılara karşı savaşmayı öğrendim. Ama asla tolere edemeyeceğim tek bir şey var, o da çocuklarımın saldırıya uğraması!
Çocuklarımı korumak benim önceliğimdir ve onların geçmişleri veya tenlerinin rengi ne olursa olsun, saygı ve sevgi görmeleri için mücadele edeceğim. Nefret ve ayrımcılığın toplumda yeri yoktur!
İnsanların, her insanın benzersiz ve değerli olduğunu ve birbirimize saygı ve haysiyetle davranmamız gerektiğini anlamalarını istiyorum.
Çocuklarımın kendileri olabilecekleri, sadece yok etmek ve bölmek için yapılan saçma, anlamsız davranışlarla uğraşmak zorunda kalmayacakları bir dünyada büyümelerini istiyorum.
Bu yüzden, çocuklarımla uğraşmaya cesaret edenlere şunu söylüyorum: Bir hata yaptınız! Ben her zaman çocuklarımı korumak için mücadele edeceğim ve beni korkutacak hiçbir kişi veya tehdit yok. Bu dünyada beni korkutan tek kişi Tanrı'dır."
PERFORMANSI
Club America, Maximin'in bonservisi için Al-Ahli'ye 10 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Meksika ekibinde 15 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Maximin, sarı-lacivertlilerde 31 maçta 4 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.
Meksika temsilcisi, ağustos ayında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Maximin, vedası sonrası yaptığı açıklamada çocuklarının ırkçı saldırılara maruz kaldığını söyledi.
Fransız futbolcunun açıklaması şu şekilde:
"Sorun teninizin rengi değil, düşüncelerinizin rengidir. Saldırıya uğruyorum, sorun değil, büyüdüm, saldırılara karşı savaşmayı öğrendim. Ama asla tolere edemeyeceğim tek bir şey var, o da çocuklarımın saldırıya uğraması!
Çocuklarımı korumak benim önceliğimdir ve onların geçmişleri veya tenlerinin rengi ne olursa olsun, saygı ve sevgi görmeleri için mücadele edeceğim. Nefret ve ayrımcılığın toplumda yeri yoktur!
İnsanların, her insanın benzersiz ve değerli olduğunu ve birbirimize saygı ve haysiyetle davranmamız gerektiğini anlamalarını istiyorum.
Çocuklarımın kendileri olabilecekleri, sadece yok etmek ve bölmek için yapılan saçma, anlamsız davranışlarla uğraşmak zorunda kalmayacakları bir dünyada büyümelerini istiyorum.
Bu yüzden, çocuklarımla uğraşmaya cesaret edenlere şunu söylüyorum: Bir hata yaptınız! Ben her zaman çocuklarımı korumak için mücadele edeceğim ve beni korkutacak hiçbir kişi veya tehdit yok. Bu dünyada beni korkutan tek kişi Tanrı'dır."
PERFORMANSI
Club America, Maximin'in bonservisi için Al-Ahli'ye 10 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Meksika ekibinde 15 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Maximin, sarı-lacivertlilerde 31 maçta 4 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.