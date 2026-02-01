01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Galatasaray'da taraftarı endişelendiren gelişme!

Galatasaray'da birçok futbolcu gündeme gelmesine rağmen orta saha transferinde somut bir adım atılmaması taraftarın endişelenmesine neden oldu.

Galatasaray'da taraftarı endişelendiren gelişme!
Galatasaray, ara transfer döneminde Noa Lang ve Yaser Asprilla ile kadrosunu güçlendirdi.

ORTA SAHA TRANSFERİ

Sarı-kırmızılılarda ara transfer dönemi başlangıcından bu yana gündemde olan orta saha takviyesi konusunda ise somut bir hamle gelmedi.

DEVLER LİGİ MESAJI

Galatasaraylı yöneticiler ve teknik heyet, orta saha transferi konusunda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının biteceği 28 Ocak sonrasını işaret etmişti. Ancak Devler Ligi'nin ilk etabı tamamlanmasına rağmen orta saha konusunda yine önemli bir gelişme yaşanmadı.


Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu gelişmelerin ardından orta saha transferi konusunda oldukça endişeli hale geldi.

BENZER SÜREÇ YAŞANDI

Galatasaray, benzer bir süreci geçen sezonun ara transfer döneminde stoper takviyesi için de yaşamıştı. O dönemde de birçok isim gündeme gelmesine rağmen transferin son günlerinde Genk'te Carlos Cuesta 8 milyon euro bedelle kadroya katılmıştı. Galatasaraylı taraftarlar, daha önemli isimler gündeme gelmesi ve ödenen bonservis nedeniyle Cuesta transferine tepki göstermişti.

Galatasaraylı taraftarlar, bu sezon da orta saha transferinde benzer bir süreç yaşanması nedeniyle endişeli bekleyişlerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı futbolseverler, orta saha takviyesinin kısa süre içerisinde tamamlanmasını bekliyor.

  
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.