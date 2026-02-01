Galatasaray'da taraftarı endişelendiren gelişme!

Galatasaray, ara transfer döneminde Noa Lang ve Yaser Asprilla ile kadrosunu güçlendirdi.
ORTA SAHA TRANSFERİ
Sarı-kırmızılılarda ara transfer dönemi başlangıcından bu yana gündemde olan orta saha takviyesi konusunda ise somut bir hamle gelmedi.
DEVLER LİGİ MESAJI
Galatasaraylı yöneticiler ve teknik heyet, orta saha transferi konusunda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının biteceği 28 Ocak sonrasını işaret etmişti. Ancak Devler Ligi'nin ilk etabı tamamlanmasına rağmen orta saha konusunda yine önemli bir gelişme yaşanmadı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu gelişmelerin ardından orta saha transferi konusunda oldukça endişeli hale geldi.
BENZER SÜREÇ YAŞANDI
Galatasaray, benzer bir süreci geçen sezonun ara transfer döneminde stoper takviyesi için de yaşamıştı. O dönemde de birçok isim gündeme gelmesine rağmen transferin son günlerinde Genk'te Carlos Cuesta 8 milyon euro bedelle kadroya katılmıştı. Galatasaraylı taraftarlar, daha önemli isimler gündeme gelmesi ve ödenen bonservis nedeniyle Cuesta transferine tepki göstermişti.
Galatasaraylı taraftarlar, bu sezon da orta saha transferinde benzer bir süreç yaşanması nedeniyle endişeli bekleyişlerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı futbolseverler, orta saha takviyesinin kısa süre içerisinde tamamlanmasını bekliyor.
