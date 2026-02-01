01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Galatasaray'ın gündemindeki Angel Gomes, Wolves yolunda

Galatasaray'la da anılan Angel Gomes'in, Marsilya'dan 1 milyon Euro bedelle Wolves'a kiralanması ve 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla İngiltere'ye dönmesi bekleniyor.

calendar 01 Şubat 2026 11:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın gündemindeki Angel Gomes, Wolves yolunda
Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Angel Gomes'te sıcak bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Premier Lig ekibi Wolverhampton, Marsilyaforması giyen İngiliz orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı.

Habere göre Wolves, 25 yaşındaki futbolcuyu 1 milyon Euro bedelle kiralayacak ve anlaşmada yaklaşık 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da bulunacak. Marsilya cephesi transferi onaylarken, resmi evraklar ve imzalar için artık son aşamaya geçildi.


Adı bir süredir Galatasaray ile de anılan Angel Gomes'in İngiltere'ye dönmeye yakın olması, sarı-kırmızılıların bu transferde devre dışı kalmasına neden oldu.

Teknik kapasitesi ve çok yönlülüğüyle dikkat çeken Gomes, orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Bu sezon Marsilya formasıyla 20 resmi maça çıkan yıldız oyuncu, 4 gol ve 1 asist üreterek takımına katkı sağladı. Manchester United altyapısından yetişen ve İngiltere Milli Takımı'nda da forma şansı bulan Gomes, her iki ayağını da etkili kullanabilmesiyle öne çıkıyor.

Galatasaray'ın orta saha rotasyonu için değerlendirdiği isimlerden biri olan Angel Gomes'in Wolves'a transfer olmaya yakın olması sonrası sarı-kırmızılıların alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
