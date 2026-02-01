Galatasaray'ın gündemindeki Angel Gomes, Wolves yolunda

Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Angel Gomes'te sıcak bir gelişme yaşandı.
Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Premier Lig ekibi Wolverhampton, Marsilyaforması giyen İngiliz orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı.
Habere göre Wolves, 25 yaşındaki futbolcuyu 1 milyon Euro bedelle kiralayacak ve anlaşmada yaklaşık 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da bulunacak. Marsilya cephesi transferi onaylarken, resmi evraklar ve imzalar için artık son aşamaya geçildi.
Adı bir süredir Galatasaray ile de anılan Angel Gomes'in İngiltere'ye dönmeye yakın olması, sarı-kırmızılıların bu transferde devre dışı kalmasına neden oldu.
Teknik kapasitesi ve çok yönlülüğüyle dikkat çeken Gomes, orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.
Bu sezon Marsilya formasıyla 20 resmi maça çıkan yıldız oyuncu, 4 gol ve 1 asist üreterek takımına katkı sağladı. Manchester United altyapısından yetişen ve İngiltere Milli Takımı'nda da forma şansı bulan Gomes, her iki ayağını da etkili kullanabilmesiyle öne çıkıyor.
Galatasaray'ın orta saha rotasyonu için değerlendirdiği isimlerden biri olan Angel Gomes'in Wolves'a transfer olmaya yakın olması sonrası sarı-kırmızılıların alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.
