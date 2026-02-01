01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Fenerbahçe'de Kante için takas!

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini tamamlamasıyla Fred ile yollarını ayıracak. Brezilyalı futbolcu için Kante ile takas da gündemde yer alıyor.

01 Şubat 2026 11:08
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Sporx.com
Fenerbahçe'de Kante için takas!
Fenerbahçe, Al Ittihad forması giyen ve uzun süredir gündemde yer alan N'Golo Kante transferini hafta içerisinde tamamlamayı hedefliyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, Kante transferinin tamamlanması durumunda orta sahadaki artışı önlemek ve yabancı kontenjanını azaltmak için Fred ile yollarını ayıracak.

Hollanda temsilcisi Ajax, Fred ile ilgileniyor. Ajax, Kante transferi sonrası Fenerbahçe'den Fred'i kiralayabilir.


Fred'in, Kante transferinde takas için de adı gündemde yer alıyor.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Al-Ittihad forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan 34 yaşındaki Kante, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'de bu sezon 29 maçta süre bulan 32 yaşındaki Fred, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
