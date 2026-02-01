01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Raphael Onyedika için Wolfsburg gelişmesi!

Wolfsburg, Club Brugge forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Raphael Onyedika'yı kadrosuna katmak istiyor.

calendar 01 Şubat 2026 10:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Raphael Onyedika için Wolfsburg gelişmesi!
Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

WOLFSBURG DEVREDE

Sky'da yer alan habere göre, Wolfsburg, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Nijeryalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Wolfsburg, ara transfer dönemi (2 Şubat) bitmeden önce Onyedika transferini tamamlamak istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Club Brugge forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan 24 yaşındaki Onyedika, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Onyedika'nın, kulübü Club Brugge ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
