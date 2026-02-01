Raphael Onyedika için Wolfsburg gelişmesi!

Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.
WOLFSBURG DEVREDE
Sky'da yer alan habere göre, Wolfsburg, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Nijeryalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
Wolfsburg, ara transfer dönemi (2 Şubat) bitmeden önce Onyedika transferini tamamlamak istiyor.
SEZON PERFORMANSI
Club Brugge forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan 24 yaşındaki Onyedika, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Onyedika'nın, kulübü Club Brugge ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
