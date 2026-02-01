01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
0-021'
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-065'
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
1-058'
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Avustralya Açık'ta şampiyon Alcaraz

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic'i mağlup etti ve Avustralya Açık'ta şampiyon oldu.

calendar 01 Şubat 2026 14:48
Avustralya Açık'ta şampiyon Alcaraz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avustralya Açık tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi. Alcaraz, Djokovic'i yenerek şampiyonluğa ulaştı.

İLK SETTE DJOKOVIC FIRTINASI

Avustralya Açık tek erkekler finalinde ilk sete Novak Djokovic'in performansı damga vurdu. Djokovic, Carlos Alcaraz karşısında ilk seti 6-2 kazandı ve 1-0 öne geçti. Finalin ilk seti 33 dakikada tamamlandı.


ALCARAZ DURUMU EŞİTLEDİ

İlk setteki Djokovic üstünlüğünün ardından Carlos Alvaraz da ikinci sette farkını ortaya koydu. İspanyol raket, Djokovic karşısında ikinci seti 6-2 kazandı ve durum 1-1'e geldi. Finaldeki ikinci set 36 dakikada sona erdi.

DJOKOVIC CEVAP VEREMEDİ

Avustralya Açık finaline Novak Djokovic, fırtına gibi başladı ve ilk seti kazandı. Ancak ikinci setle birlikte rüzgar tersine döndü. İkinci seti kazanan Alcaraz, üçüncü seti de 6-3 kazandı. Novak Djokovic, bu sette Alcaraz'ın enerji ve dinamizmine cevap vermekte zorlandı. Avustralya Açık finalinde 1-0 geriye düşen Alcaraz, üçüncü set sonunda 2-1 öne geçti.

ALCARAZ KAZANDI

Alcaraz, Djokovic karşısında son seti ve 7-5 kazandı ve Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaştı.

87 YILLIK REKORU KIRDI

Turnuva tarihinin en uzun yarı final maçında (5 saat 27 dakika) Alman Alexander Zverev'i 3-2 yenerek kariyerinin ilk Avustralya Açık finaline ulaşan Alcaraz, şampiyon olarak kariyer grand slam yapan en genç tenisçi olarak tarihe geçti.

Kariyerinde 2'şer Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık şampiyonluğu bulunan ve ilk Avustralya Açık şampiyonluğu için korta çıkan Alcaraz, bunu başararak kariyer grand slam yapan tarihteki 9. erkek tenisçi oldu.

Djokovic'i yenerek 22 yıl 272 gün ile 4 büyük turnuvanın hepsinde şampiyon olan en genç tenisçi ünvanını elde eden İspanyol raket, 1938 Fransa Açık'ta kariyer grand slam yapan Don Budge'ın (22 yıl 363 gün) 87 yıllık rekorunu kırdı.

DETAYLAR GELİYOR

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.