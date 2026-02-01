Göztepe fırtına gibi

Süper Lig'de evinde sonuncu Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Göztepe, Avrupa yolunda bir engeli daha aştı. İsonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda rakibi karşısında geriye düşmesine rağmen maçı çevirmeyi başaran sarı-kırmızılılar, kritik galibiyetle 39 puana ulaşarak 4'üncü sıradaki yerini korudu. Göztepe ayrıca 3'üncü sırada yer alan rakibi Trabzonspor'un puan kaybetmesiyle aradaki farkı da 3'e indirdi. Avrupa potasındaki yerini her hafta sağlamlaştıran Göztepe son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplamayı başarıp sezonun en iyi serisini yakaladı.Son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybeden İzmir temsilcisi, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0, Samsunspor'u da evinde 2-0 yenerek devre arasına moralli girdi. Göztepe ikinci yarının ilk haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederken, birçok eksikle gittiği Fenerbahçe deplasmanında da 1-1 berabere dönerek puanı kaptı. Son olarak Fatih Karagümrük'ü 2-1 deviren Göztepe, taraftarını bir kez daha mutlu etmeyi başardı. İç sahada üst üste 3 galibiyet alan Göztepe'de sezonun ilk yarısında eleştiri oklarının hedefi olan Brezilyalı golcü Janderson ve Beninli orta saha Olaitan da ikinci yarıda kendine geldi.Sezonun ilk yarısında sadece 3 gol atabilen Janderson 2026 yılına ise iyi bir giriş yaptı. Geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında şık bir gol atarak takımına 1 puanı getiren 26 yaşındaki Brezilyalı, Fatih Karagümrük müsabakasında da güzel bir golle takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı. Şu ana kadar tüm golleri deplasmanda atan Janderson ilk kez taraftarının önünde sevinç yaşamış oldu. Gösterdiği performans ve davranışlarıyla teknik direktör Stanimir Stoilov'un bile sert dille eleştirdiği Olaitan da toparlandı. İkinci yarının ilk 3 maçına da ilk 11'de çıkan 23 yaşındaki Olaitan, Fatih Karagümrük maçlarını çok sevdi. İstanbul'da 2-0 kazanılan maçta ilk kez sevinç yaşayan Beninli, rövanşta da ağları sarstı. Toplam gol sayısını 2'ye çıkaran Olaitan gelecek adına teknik ekibe ümit verdi.Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise alınan 3 puanın çok önemli olduğunu vurguladı. Yollarına devam ettiklerini ifade eden Bulgar çalıştırıcı, "Bizim adımıza zor bir maç oldu. Fakat bir an önce kendi futbolumuza dönmemiz gerekiyor. Özellikle savunma anlamında rakibin 2-3 tane kalemizde oluşturduğu net fırsatlar oldu. Kesinlikle önceki maçlarda rakibe bu fırsatları vermiyorduk. Defansif olarak toparlanmalıyız. Yeni transferler Jeh ve Luiz'den memnunum, daha iyi olacaklar. Onların gelmesiyle forma rekabeti arttı. Rekabet her zaman başarıyı getirir. Diğer transferimiz Antunes'in ise sakatlığına çok üzüldüm. Kendisini henüz göremedik ama o da haftaya iyileşecek" dedi.Göztepe önemli galibiyeti antrenmanda ağır sakatlık yaşayan 36 yaşındaki tecrübeli takım kaptanı İsmail Köybaşı'na armağan etti. Sarı-kırmızılı futbolcular ilk golden sonra İsmail'in formasını açtı. Kulüpten, "Kaptanımız İsmail Köybaşı'nın antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından yapılan ilk kontroller sonucunda bir süre sahalardan uzak kalacağı tespit edilmiştir. Kaptanımızın bu zorlu süreci en güçlü şekilde atlatacağına yürekten inanıyor, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklaması yapıldı.