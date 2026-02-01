Beşiktaş'a jet hızında transfer yanıtı: Matheus Martinelli

Ara transfer döneminin bitimine kısa süre kala orta saha hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Brezilya'dan olumsuz bir yanıt aldı.



Siyah-beyazlılar, kadrosuna Kristjan Asllani'yi katmasının ardından rotasını bu kez Güney Amerika'ya çevirmişti.



ESPN'de yer alan habere göre Beşiktaş, Fluminense forması giyen Matheus Martinelli için girişimlerde bulundu. Siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumu hakkında bilgi aldığı ancak Brezilya ekibinden çok net bir yanıt geldiği aktarıldı.



AYRILIĞA İZİN ÇIKMADI

Haberde, Fluminense'nin bu transfer döneminde Matheus Martinelli'nin ayrılığına kesinlikle izin vermeyeceği ve görüşmeleri daha baştan kapattığı belirtildi.Brezilya temsilcisinin yalnızca yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu vurgulandı. Buna rağmen Beşiktaş cephesinin, bu hafta içinde bir temas daha kurmayı planladığı ifade edildi.Fluminense altyapısından yetişen Matheus Martinelli, 2020 yılında A takıma yükseldi. Genç yaşına rağmen kulübün önemli isimlerinden biri haline gelen Brezilyalı orta saha, kariyeri boyunca 301 resmi maça çıkarken 15 gol ve 18 asistlik katkı sağladı.