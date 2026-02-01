01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
0-021'
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-065'
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
1-058'
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Beşiktaş'a jet hızında transfer yanıtı: Matheus Martinelli

Beşiktaş, orta saha takviyesi için Fluminense forması giyen Matheus Martinelli ile ilgileniyor. Siyah-beyazlılar görüşmelere başlarken, Fluminense cephesinden transferle ilgili yanıt geldi.

Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ara transfer döneminin bitimine kısa süre kala orta saha hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Brezilya'dan olumsuz bir yanıt aldı.

Siyah-beyazlılar, kadrosuna Kristjan Asllani'yi katmasının ardından rotasını bu kez Güney Amerika'ya çevirmişti.

ESPN'de yer alan habere göre Beşiktaş, Fluminense forması giyen Matheus Martinelli için girişimlerde bulundu. Siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumu hakkında bilgi aldığı ancak Brezilya ekibinden çok net bir yanıt geldiği aktarıldı.

AYRILIĞA İZİN ÇIKMADI



Haberde, Fluminense'nin bu transfer döneminde Matheus Martinelli'nin ayrılığına kesinlikle izin vermeyeceği ve görüşmeleri daha baştan kapattığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ YENİDEN NABIZ YOKLAYACAK

Brezilya temsilcisinin yalnızca yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu vurgulandı. Buna rağmen Beşiktaş cephesinin, bu hafta içinde bir temas daha kurmayı planladığı ifade edildi.

PERFORMANSI 

Fluminense altyapısından yetişen Matheus Martinelli, 2020 yılında A takıma yükseldi. Genç yaşına rağmen kulübün önemli isimlerinden biri haline gelen Brezilyalı orta saha, kariyeri boyunca 301 resmi maça çıkarken 15 gol ve 18 asistlik katkı sağladı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
